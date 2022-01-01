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Белоруска собрала коллекцию Щелкунчиков. Самому старому экземпляру – почти 40 лет!

01.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруска собрала коллекцию Щелкунчиков. Самому старому экземпляру – почти 40 лет!

Белорусская коллекция щелкунчиков. В одном из минских кафе показали одно из самых больших частных собраний главного символа новогодней елки. 115 экземпляров! Самому старшему почти 40 лет!

Сказочный герой, «родившийся» больше 200 лет назад. Ему посвящены фильмы, мультфильмы, балеты, оперы и выставки. Последняя создает волшебную атмосферу в одном из минских кафе. За пять лет хозяйка коллекции собрала экземпляры из Норвегии, Америки, Китая, Германии, Украины и Беларуси. Уже скоро выставка пополнится игрушками из Испании. И в этом ей помогают друзья и знакомые.

Сегодня это новогодние шары, чашки, носки, открытки, игрушки и имбирное печенье. Новых героев приносят ежедневно. Мечта – пополнить коллекцию щелкунчиками из ваты, в виде подсвечников, статуэток с часами и редкими серьгами.

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Белорусская коллекция щелкунчиков. В одном из минских кафе показали одно из самых больших частных собраний главного символа новогодней елки. 115 экземпляров!...
 
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