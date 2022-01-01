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Японские ученые работают над созданием пожизненной вакцины от COVID-19

01.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Японские ученые работают над созданием пожизненной вакцины от COVID-19

В Японии специалисты фармацевтической компании Nobelpharma в 2023 году могут начать проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которая дала бы пожизненный иммунитет к этой вредоносной инфекции. Об этом сообщает издание Japan Times.

За основу ученые Токийского института медицинских наук взяли вакцину против оспы, которая была разработана еще в XVIII веке в Великобритании. Специалисты собираются внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины.

Проведенные опыты на мышах, где ученые использовали ген высокопатогенного птичьего гриппа, показали, что спустя 20 месяцев у особей, которые были вакцинированы препаратом, выработалось много антител, а после введения вируса они смогли выжить. Одновременно с этим все непривитые мыши умерли. 

Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины запланированы ориентировочно на 2023 год. В них будут участвовать от 150 до 200 добровольцев, в их число будут входить переболевшие и полностью вакцинированные другими препаратами.

Фото: pixabay

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В Японии специалисты фармацевтической компании Nobelpharma в 2023 году могут начать проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которая дала бы пожизненный...
 
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