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Японские ученые работают над созданием пожизненной вакцины от COVID-19
Источник материала: ОНТ
В Японии специалисты фармацевтической компании Nobelpharma в 2023 году могут начать проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которая дала бы пожизненный иммунитет к этой вредоносной инфекции. Об этом сообщает издание
За основу ученые Токийского института медицинских наук взяли вакцину против оспы, которая была разработана еще в XVIII веке в Великобритании. Специалисты собираются внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины.
Проведенные опыты на мышах, где ученые использовали ген высокопатогенного птичьего гриппа, показали, что спустя 20 месяцев у особей, которые были вакцинированы препаратом, выработалось много антител, а после введения вируса они смогли выжить. Одновременно с этим все непривитые мыши умерли.
Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины запланированы ориентировочно на 2023 год. В них будут участвовать от 150 до 200 добровольцев, в их число будут входить переболевшие и полностью вакцинированные другими препаратами.
Фото: pixabay
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В Японии специалисты фармацевтической компании Nobelpharma в 2023 году могут начать проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которая дала бы пожизненный...
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