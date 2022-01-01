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О чем говорил Лукашенко в новогоднем поздравлении? Главное из обращения Президента
Источник материала: ОНТ
Чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, в семьях царили согласие, счастье и любовь. Это
К белорусам, за считанные минуты до Нового года, обратились и наши земляки – кто работает в космосе и в шахтах, строит мосты и лечит людей, охраняет границы и бьет мировые рекорды. О тех, кто готов трудиться, бороться и даже отдать жизнь за страну в своем обращении скажет и Александр Лукашенко. О мужестве военных летчиков и бойца «Альфы», самоотверженности наших врачей, каким неравнодушным и смелым подрастает новое поколение белорусов. Эти люди – пример истинного патриотизма, своими поступками они заслужили место в одном ряду с поколением победителей, отметил Президент. Преемственность, дань уважения прошлому воплотятся с новой силой в 2022-м. Глава государства объявил его Годом исторической памяти!
Новогоднее обращение Президента, безусловно, вошло и в историю нашей страны, и в топ трендов на популярном видеохостинге
Подробнее – в видеоинформации
ФОТО: president.gov.by
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Чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, в семьях царили согласие, счастье и любовь. Это пожелание Александра Лукашенко белорусам в новом, 2022 году! За...
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