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О чем говорил Лукашенко в новогоднем поздравлении? Главное из обращения Президента

01.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О чем говорил Лукашенко в новогоднем поздравлении? Главное из обращения Президента

Чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, в семьях царили согласие, счастье и любовь. Это пожелание Александра Лукашенко белорусам в новом, 2022 году! За несколько минут до его наступления Глава государства по традиции обратился к соотечественникам и поздравил с праздником! Президент поблагодарил всех, кто прожил каждый день ушедшего года с любовью к людям и родной земле.

К белорусам, за считанные минуты до Нового года, обратились и наши земляки – кто работает в космосе и в шахтах, строит мосты и лечит людей, охраняет границы и бьет мировые рекорды. О тех, кто готов трудиться, бороться и даже отдать жизнь за страну в своем обращении скажет и Александр Лукашенко. О мужестве военных летчиков и бойца «Альфы», самоотверженности наших врачей, каким неравнодушным и смелым подрастает новое поколение белорусов. Эти люди – пример истинного патриотизма, своими поступками они заслужили место в одном ряду с поколением победителей, отметил Президент. Преемственность, дань уважения прошлому воплотятся с новой силой в 2022-м. Глава государства объявил его Годом исторической памяти! 

Новогоднее обращение Президента, безусловно, вошло и в историю нашей страны, и в топ трендов на популярном видеохостинге YouTube.

Подробнее – в видеоинформации

ФОТО: president.gov.by

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Чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, в семьях царили согласие, счастье и любовь. Это пожелание Александра Лукашенко белорусам в новом, 2022 году! За...
 
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