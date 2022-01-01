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Тарифы на услуги «Белтелеком» повышаются с 1 января

01.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тарифы на услуги «Белтелеком» повышаются с 1 января

«Белтелеком» с 1 января поднимает стоимость своих услуг. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь сообщение предприятия.

Так, с первого дня нового года «Белтелеком» поднимает тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4%. Такое изменение цены установлено в соответствии с законодательством.

Также в среднем на 5% увеличивается стоимость международных телефонных соединений, включая пропуск трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг, а также иных услуг электросвязи.

Фото: БЕЛТА

 

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«Белтелеком» с 1 января поднимает стоимость своих услуг. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь сообщение предприятия.Так, с первого дня нового года «Белтелеком» поднимает...
 
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