Тарифы на услуги «Белтелеком» повышаются с 1 января

Источник материала: ОНТ

«Белтелеком» с 1 января поднимает стоимость своих услуг. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь сообщение предприятия.



Так, с первого дня нового года «Белтелеком» поднимает тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4%. Такое изменение цены установлено в соответствии с законодательством.

Также в среднем на 5% увеличивается стоимость международных телефонных соединений, включая пропуск трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг, а также иных услуг электросвязи.

Фото: БЕЛТА

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