|
Тарифы на услуги «Белтелеком» повышаются с 1 января
Источник материала: ОНТ
«Белтелеком» с 1 января поднимает стоимость своих услуг. Об этом
Также в среднем на 5% увеличивается стоимость международных телефонных соединений, включая пропуск трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг, а также иных услуг электросвязи.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белтелеком» с 1 января поднимает стоимость своих услуг. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь сообщение предприятия.Так, с первого дня нового года «Белтелеком» поднимает...
|
Архив (Разное)