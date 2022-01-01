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С Новым годом, Беларусь! Как страна встретила 2022-й?

01.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С Новым годом, Беларусь! Как страна встретила 2022-й?

С Новым годом, Беларусь! Как страна отпраздновала вход в 2022-й? Эту ночь ждут все. Традиционно мы празднуем не только дома – в Беларуси принято собираться возле елок, везде устраивают концерты. Хлопушки, смех и шампанское – даже дождь в этом году не помешал.

В Минске тысячи людей собрались возле столичного Дворца спорта, чтобы встретить первые часы 2022 года. Фото на каждом углу, теплые слова – праздничная атмосфера едва ли оставила кого-то равнодушным. Новогоднее настроение – от белорусских артистов, в репертуаре – знакомые хиты. И этой ночью танцевали все. 2022-й с минчанами разделили и гости столицы, многие любят встречать Новый год именно в сердце страны.

По Восточному календарю – год Тигра. И его нужно было встречать весело и продуманно. Астрологи утверждают: Тигр любит размах. Сладости, шашлыки, горячий чай – накормили всех, получился большой новогодний стол.

Позже обычного работал и общественный транспорт, чтобы все желающие смогли попасть на праздничные площадки, только в столице их было 22. В режиме нон-стоп Минск звучал до 4 утра, и многие не спешили расходиться. Без снега, зато с настроением, торжества с размахом прошли в каждом регионе страны.

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Теги: Минск
 
 
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С Новым годом, Беларусь! Как страна отпраздновала вход в 2022-й? Эту ночь ждут все. Традиционно мы празднуем не только дома – в Беларуси принято собираться возле елок,...
 
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