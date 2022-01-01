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Пенсии, «минималка», налоги и тарифы ЖКХ: что изменилось в Беларуси с 1 января?

01.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пенсии, «минималка», налоги и тарифы ЖКХ: что изменилось в Беларуси с 1 января?

Что изменилось в Беларуси с 1 января? Самое ощутимое – это конец пенсионной реформы. Кампания началась в 2016 году и завершается в 2022-м.

Итак, женщины будут выходить на пенсию в 58 лет, мужчины – в 62 года. Подрастет и средняя выплата, «по возрасту» – до 581 рубля.

В этом году вырастут зарплаты в бюджетном секторе, «минималка» – до 457 рублей. 

Появились новые возможности использования семейного капитала – начисленную сумму (а это  23 737 рублей) тем, кто воспитывает троих и больше детей, можно будет потратить на образование и лечение. 

Изменятся налоги: повысятся для ремесленников – до 62 рублей в год, понизятся для агроусадеб – их выплаты теперь составят всего 31 рубль. 

Потяжелеют жировки, в среднем на 11 рублей, заметно это станет в феврале. Появится и дополнительный налог на жилье – раньше он распространялся на владельцев двух и более квартир, теперь достаточно одной. Будет колебаться от 27-50 рублей.

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Что изменилось в Беларуси с 1 января? Самое ощутимое – это конец пенсионной реформы. Кампания началась в 2016 году и завершается в 2022-м. Итак, женщины будут выходить на...
 
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