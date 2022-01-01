Точную копию квартиры Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» воссоздали в Москве

Источник материала: ОНТ

В гости к Наде Шевелевой. Москвичам в канун Нового года предложили поужинать в декорациях знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Точная копия квартиры главной героини появилась на «Мосфильме».



Третья улица Строителей, дом 25, квартира 12. Вряд ли на всем постсоветском пространстве найдется человек, которому не знаком этот адрес. Ирония судьбы в том, что Женю Лукашина и Надю Шевелеву режиссер Рязанов для съемок поселил в соседних домах в Москве. Это проспект Вернадского. Типовой квартал стоит до сих пор, а вот типовых квартир главных героев здесь никогда и не было. Казалось, утраченная натура. Но под Новый год очутиться и даже поужинать в интерьерах любимого фильма стало возможным. На «Мосфильме».

Андрей Широков, креативный продюсер сервиса по доставке еды: «Мы решили перевернуть то, что смотрят люди каждый год, мы решили их туда поместить, чтобы на них смотрели в этих декорациях. Мы пришли к "Мосфильму", они нам любезно помогли, выделили очень хорошего реквизитора, достали из закромов все, что только можно было достать для этих декораций, – и мы сделали такое чудо».

Стандартная «двушка» в 32 квадратных метра – точная копия квартиры из фильма. Декорации, правда, тогда и сейчас занимают 120 – для глубины кадра. Тот же беспорядок после переезда. Стопки книг, торшеры, гитара Нади, чайник, из которого она будет поливать Женю Лукашина. О том, что это новодел, говорит разве что газета, датированная 1983 годом. Фильм вышел в 1976-м. А там статья о Белоруссии – партийный комитет обсуждал работу с кадрами. В основном же киношный интерьер попытались не исказить.

Основная часть съемок проходила именно в павильонах «Мосфильма». Поэтому авторы реконструкции раздобыли реальные чертежи и настоящий реквизит. Польский гарнитур за 830 тогдашних рублей. Знаменитая шапка Нади Шевелевой. Платье горчичного цвета, так нелюбимое Барбарой Брыльской, головной убор. Можно на несколько секунд почувствовать себя учительницей из Ленинграда.

Воссозданная квартира – проект российского сервиса доставки еды. Поэтому главное здесь – ужин. Дом Нади Шевелевой сдается каждому посетителю максимум на полтора часа. Можно привести с собой не более двух гостей, пофотографироваться – и к столу.

Меню – не бутафория, а культ. Почти точная копия того новогоднего из Ленинграда, хотя в Москве было такое же.

Валерия Леденева, руководитель пресс-службы сервиса по доставке еды: «Гости, которые придут к нам на ужин, смогут попробовать фирменную заливную рыбу. Я надеюсь, что она не окажется гадостью. Попробуют оливье, селедку под шубой. И, конечно, мы им нальем бокальчик советского шампанского».

А вот после шампанского самым популярным местом в квартире становится ванная. Там – настоящие шапка, пальто и шарф Ипполита. Воду в краны создатели проекта не подавали, чтобы кто-то из гостей не вздумал повторить подвиг несостоявшегося жениха.

Путешествие в прошлое будет недолгим – квартира исчезнет сразу после боя курантов. Ее разберут, а любимый фильм положат на полку. Ровно до 31 декабря, пока Женя Лукашин не пойдет с друзьями в баню.

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