|
Весело и с пользой. Куда сходить 1 января в Минске?
Источник материала: ОНТ
В первый день Нового года в центре Минска горожан и гостей столицы будет развлекать рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» – ее можно найти на Немиге. О празднике
С пяти часов вечера 1 января возле Дворца спорта пройдет молодежная музыкальная программа «Энергия Нового года», на которой будет много хорошей музыки, профессиональные диджеи и лучшие молодые певцы страны – такие, как Ксения Галецкая, Егор Канн и другие.
Помимо развлекательной программы, всех пришедших ждут вкусная еда и горячие напитки. Праздник будет проходить до десяти часов вечера.
О других мероприятиях этого дня в разных районах Минска, а также куда сходить в Минск в течение первой недели 2022 года, читайте подробно на
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день Нового года в центре Минска горожан и гостей столицы будет развлекать рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» – ее можно найти на Немиге. О...
|
Архив (Разное)