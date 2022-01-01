Весело и с пользой. Куда сходить 1 января в Минске?

Источник материала: ОНТ

В первый день Нового года в центре Минска горожан и гостей столицы будет развлекать рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» – ее можно найти на Немиге. О празднике напоминает «Минск-Новости».



С пяти часов вечера 1 января возле Дворца спорта пройдет молодежная музыкальная программа «Энергия Нового года», на которой будет много хорошей музыки, профессиональные диджеи и лучшие молодые певцы страны – такие, как Ксения Галецкая, Егор Канн и другие.

Помимо развлекательной программы, всех пришедших ждут вкусная еда и горячие напитки. Праздник будет проходить до десяти часов вечера.

О других мероприятиях этого дня в разных районах Минска, а также куда сходить в Минск в течение первой недели 2022 года, читайте подробно на сайте Мингорисполкома.

Фото: БЕЛТА

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