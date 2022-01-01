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«Вызов принят». Хозяева спрятали елку подальше от кота, но он достал ее и с потолка! Посмотрите: вот упрямец! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
По интернету бродит множество видеоисторий о том, как кошки лазят по новогодним елкам, и похоже это на вечное противостояние домашних животных и человека. Что только не придумывали хозяева котофеев, которым хочется встретить праздник традиционно, с елкой! Однако питомцы довольно часто оказываются упрямее. На историю обратил внимание
На видеокадрах упрямый кот некоторое время озадаченно смотрел на дерево, вмонтированное в потолок. Видно было, что такой метод украшения помещения ранее был ему незнаком. Однако замешательство котофея длится недолго: подумав, он находит удобную позицию, откуда можно запрыгнуть на новогоднее дерево. Удивительно, что при этом сфинкс совершенно не смущается большой высоты.
Многих пользователей интернета дерзкий питомец заставил хохотать. Видео с упрямым сфинксом за короткое время просмотрели почти полтора миллиона раз.
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«Вызов принят». Хозяева спрятали елку подальше от кота, но он достал ее и с потолка! Посмотрите: вот упрямец! (ВИДЕО)
По интернету бродит множество видеоисторий о том, как кошки лазят по новогодним елкам, и похоже это на вечное противостояние домашних животных и человека. Что...
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