Автор легендарного хита «Люди встречаются» Олег Жуков празднует 85-летие

Источник материала: ОНТ

Большой юбилей 1 января: сегодня 85-летие отмечает Олег Жуков, автор легендарного хита «Люди встречаются». Поэт считается одним из самых ярких белорусских эстрадных авторов на постсоветском пространстве, его песни пели и продолжают перепевать уже в современных каверах.

Олег Жуков родился в Днепропетровске, но его творческая карьера состоялась именно в Беларуси, поэтому автор и предпочел остаться. Занимаясь музыкой со школы, профессионально начал это делать довольно поздно – в 30 лет. На большую сцену Жуков выходил вместе с Юрием Антоновым в ВИА «Тоника» – они исполняли песни военных и послевоенных лет.

Открытый, позитивный, энергичный и талантливый человек. Слова песен Жукова наполнены душой и сердцем. С ним работали Александр Буйнов, Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Солодуха, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары». Всего поэт написал больше 350 песен. Его до сих пор любят зрители, а композиции вызывают восторг и ностальгию.

Олег Жуков и сейчас много работает с молодежью. За свои хиты удостоен наград. Им написаны гимны для престижных музыкальных фестивалей «Славянский базар» и «Золотой шлягер».

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