|
«Елочка, гори!». В Казахстане горела главная елка страны, а люди делали селфи на ее фоне (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Главная елка казахстанского города Тараз ярко вспыхнула в первые же минуты нового года. Вместе с тем люди не испугались и принялись фотографироваться на фоне необычного пожара.
В момент происшествия возле главной городской елки было несколько десятков местных жителей. Инцидент на площади Шахристан произошел сразу после боя курантов – искусственная красавица вспыхнула, как большой факел.
В МЧС не уточнили, что послужило причиной пожара – бракованная гирлянда или же елку кто-то поджег. Огонь быстро охватил все дерево до самой макушки. Спасатели принялись тушить елку, и в ходе этого она упала набок. Пожар был потушен в течение двадцати минут, при этом люди продолжали делать селфи уже на фоне обугленного новогоднего символа. Не сообщается о пострадавших.
Видео очевидца
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная елка казахстанского города Тараз ярко вспыхнула в первые же минуты нового года. Вместе с тем люди не испугались и принялись фотографироваться на фоне...
|
Архив (Разное)