«Елочка, гори!». В Казахстане горела главная елка страны, а люди делали селфи на ее фоне (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Главная елка казахстанского города Тараз ярко вспыхнула в первые же минуты нового года. Вместе с тем люди не испугались и принялись фотографироваться на фоне необычного пожара.

В момент происшествия возле главной городской елки было несколько десятков местных жителей. Инцидент на площади Шахристан произошел сразу после боя курантов – искусственная красавица вспыхнула, как большой факел.

В МЧС не уточнили, что послужило причиной пожара – бракованная гирлянда или же елку кто-то поджег. Огонь быстро охватил все дерево до самой макушки. Спасатели принялись тушить елку, и в ходе этого она упала набок. Пожар был потушен в течение двадцати минут, при этом люди продолжали делать селфи уже на фоне обугленного новогоднего символа. Не сообщается о пострадавших.

Видео очевидца

Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Telegram