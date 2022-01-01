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МВД: грубых нарушений общественного порядка в ночь на Новый год не замечено

01.01.2022 21:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: грубых нарушений общественного порядка в ночь на Новый год не замечено

Не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в ночь на 1 января 2022 года, сообщили в МВД.

Традиционно в честь Нового года в стране прошли праздничные гуляния. Самые массовые состоялись в Минске и областных городах, отметили в ведомстве.

При этом в местах массового скопления людей не зафиксировано грубых нарушений общественного порядка, чрезвычайных происшествий и преступлений.

В МВД также поблагодарили белорусов за культурное поведение.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в ночь на 1 января 2022 года, сообщили в МВД. Традиционно в честь Нового года в стране прошли...
 
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