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МВД: грубых нарушений общественного порядка в ночь на Новый год не замечено
Источник материала: ОНТ
Не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в ночь на 1 января 2022 года,
Традиционно в честь Нового года в стране прошли праздничные гуляния. Самые массовые состоялись в Минске и областных городах, отметили в ведомстве.
При этом в местах массового скопления людей не зафиксировано грубых нарушений общественного порядка, чрезвычайных происшествий и преступлений.
В МВД также поблагодарили белорусов за культурное поведение.
Фото: БЕЛТА
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Не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в ночь на 1 января 2022 года, сообщили в МВД. Традиционно в честь Нового года в стране прошли...
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