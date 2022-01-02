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Какой характер у тигров и могут символы 2022-го предсказывать погоду?

02.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой характер у тигров и могут символы 2022-го предсказывать погоду?

Приручить главный символ наступившего года – Тигра – гораздо сложнее. Тигры при встрече с противником не ревут, а фыркают. А их зрачки, в отличие от кошачьих, не щелевидные, а круглые. Самцы тигров не вступают в спор за еду, а ждут своей очереди, а еще пропускают вперед на обед самку и детенышей. Есть чему поучиться. На разведку к благородным хищникам отправился Дмитрий Рябов.

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Приручить главный символ наступившего года – Тигра – гораздо сложнее. Тигры при встрече с противником не ревут, а фыркают. А их зрачки, в отличие от кошачьих, не...
 
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