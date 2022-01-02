ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новогодние ошибки, приводящие к лишнему весу: вы точно найдете в этом списке что-то знакомое

02.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новогодние ошибки, приводящие к лишнему весу: вы точно найдете в этом списке что-то знакомое

Об ошибках, которые могут привести к излишнему весу, рассказала автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла, пишет РИА «Новости».

В первую очередь она упомянула сытные закуски: после них не хочется есть полноценный ужин с десертом. 

На второй строчке своего списка эксперт разместила жирные гарниры. Экориуэла посоветовала заменить жареные продукты печеными или пропаренными овощами.

Калорийные соусы также попали в список продуктов, которые помогут растолстеть после Нового года. Эксперт отметила: важно в новогодние каникулы высыпаться – это поможет организму лучше справляться с переработкой пищи.

Голодание после переедания специалист тоже назвала далеко не самой лучшей идеей. Экориуэла посоветовала употреблять более легкие блюда, однако вовсе голодать совершенно не нужно.

Специалист посоветовала пить больше чистой воды вместо сладкой газировки и алкоголя.

Не стоит концентрироваться во время застолий на одном лишь поедании пищи – лучше разбавить веселье играми. Десерты лучше есть в умеренных количествах.

В последнюю очередь эксперт указала, что не стоит кардинально изменять режим питания. Не нужно сокращать число приемов пищи, чтобы в итоге не съесть больше.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об ошибках, которые могут привести к излишнему весу, рассказала автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла, пишет РИА «Новости». В первую очередь она упомянула...
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Рокоссовского в Минске женщина попала под колеса автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by