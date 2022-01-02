Новогодние ошибки, приводящие к лишнему весу: вы точно найдете в этом списке что-то знакомое

Источник материала: ОНТ

Об ошибках, которые могут привести к излишнему весу, рассказала автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла, пишет РИА «Новости».

В первую очередь она упомянула сытные закуски: после них не хочется есть полноценный ужин с десертом.

На второй строчке своего списка эксперт разместила жирные гарниры. Экориуэла посоветовала заменить жареные продукты печеными или пропаренными овощами.

Калорийные соусы также попали в список продуктов, которые помогут растолстеть после Нового года. Эксперт отметила: важно в новогодние каникулы высыпаться – это поможет организму лучше справляться с переработкой пищи.

Голодание после переедания специалист тоже назвала далеко не самой лучшей идеей. Экориуэла посоветовала употреблять более легкие блюда, однако вовсе голодать совершенно не нужно.

Специалист посоветовала пить больше чистой воды вместо сладкой газировки и алкоголя.

Не стоит концентрироваться во время застолий на одном лишь поедании пищи – лучше разбавить веселье играми. Десерты лучше есть в умеренных количествах.

В последнюю очередь эксперт указала, что не стоит кардинально изменять режим питания. Не нужно сокращать число приемов пищи, чтобы в итоге не съесть больше.

Фото: pixabay

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