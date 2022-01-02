«Без кота и жизнь не та». В год Тигра ОНТ помогает бездомным животным найти новый дом

Источник материала: ОНТ

Весь новогодний сезон эфир ОНТ украшают поздравительные видео с участием ведущих разных программ. В этот раз в них звучат не только добрые пожелания и важные слова, но и милое урчание.

В год Тигра команда телеканала решила помочь свершиться чуду для дальних родственников диких кошек и найти своего человека бездомным котам. О том, что осталось за кадром и кто уже забрал своё чудо, прямо сейчас в специальном выпуске проекта «Хорошие люди».

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