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«Без кота и жизнь не та». В год Тигра ОНТ помогает бездомным животным найти новый дом
Источник материала: ОНТ
Весь новогодний сезон эфир ОНТ украшают поздравительные видео с участием ведущих разных программ. В этот раз в них звучат не только добрые пожелания и важные слова, но и милое урчание.
В год Тигра команда телеканала решила помочь свершиться чуду для дальних родственников диких кошек и найти своего человека бездомным котам. О том, что осталось за кадром и кто уже забрал своё чудо, прямо сейчас в специальном выпуске проекта «Хорошие люди».
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Весь новогодний сезон эфир ОНТ украшают поздравительные видео с участием ведущих разных программ. В этот раз в них звучат не только добрые пожелания и важные...
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