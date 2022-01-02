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Погода в областных центрах Беларуси на неделю 3 по 9 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

02.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю 3 по 9 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

На следующей неделе оттепели сменятся морозами. Дождь с мокрым снегом, переходящий в снег, гололедные явления, перепады давления и температурные качели. Такую неустойчивую погоду принесет быстрая смена атмосферных процессов.

Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси расскажет синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ. 


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На следующей неделе оттепели сменятся морозами. Дождь с мокрым снегом, переходящий в снег, гололедные явления, перепады давления и температурные качели. Такую...
 
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