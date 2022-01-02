|
Погода в областных центрах Беларуси на неделю 3 по 9 января. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
На следующей неделе оттепели сменятся морозами. Дождь с мокрым снегом, переходящий в снег, гололедные явления, перепады давления и температурные качели. Такую неустойчивую погоду принесет быстрая смена атмосферных процессов.
Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси расскажет синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе оттепели сменятся морозами. Дождь с мокрым снегом, переходящий в снег, гололедные явления, перепады давления и температурные качели. Такую...
|
Архив (Разное)