Погода в областных центрах Беларуси на неделю 3 по 9 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На следующей неделе оттепели сменятся морозами. Дождь с мокрым снегом, переходящий в снег, гололедные явления, перепады давления и температурные качели. Такую неустойчивую погоду принесет быстрая смена атмосферных процессов.

Подробнее о погоде в областных центрах Беларуси расскажет синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.





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