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Какой будет погода в январе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов

02.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой будет погода в январе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов

Наступил январь. Второй месяц зимы самый холодный. Однако с его приходом череда коротких, хмурых дней идет на спад. Солнце поднимается все выше, дни становятся длиннее и светлее. 


Продолжительность солнечного сияния за месяц составит 41–55 часов. Впрочем, еще некоторое время череда праздников поможет нам в полной мере насладиться зимой и зимними забавами. Несмотря на то, что предполагаются периоды теплой и холодной погоды, катание на санках, лыжах и коньках никто не отменяет. 

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, которая составляет от -4,5℃ на юго-западе до -8℃ на северо-востоке, а по сравнению с декабрем понижается почти на два градуса. 

В череде морозных дней нас ждут и оттепельные. В среднем ожидается от 7 таких дней по северо-востоку до 14 дней по юго-западу. 

И как же без волшебства таинственных туманов. Таких дней ожидается около 10. 

Конечно, в некоторые дни мы сможем насладиться искристыми снежинками. Правда, иногда снег может быть мокрым. Тогда  настанет время лепить снеговиков. В те дни, когда ожидается метель (их в среднем бывает от 3 до 8), вернувшись домой, сев у окна, можно наслаждаться зимними пейзажами, согреваясь горячим чаем. 

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Наступил январь. Второй месяц зимы самый холодный. Однако с его приходом череда коротких, хмурых дней идет на спад. Солнце поднимается все выше, дни становятся...
 
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