Какой будет погода в январе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

Наступил январь. Второй месяц зимы самый холодный. Однако с его приходом череда коротких, хмурых дней идет на спад. Солнце поднимается все выше, дни становятся длиннее и светлее.





Продолжительность солнечного сияния за месяц составит 41–55 часов. Впрочем, еще некоторое время череда праздников поможет нам в полной мере насладиться зимой и зимними забавами. Несмотря на то, что предполагаются периоды теплой и холодной погоды, катание на санках, лыжах и коньках никто не отменяет.

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, которая составляет от -4,5℃ на юго-западе до -8℃ на северо-востоке, а по сравнению с декабрем понижается почти на два градуса.

В череде морозных дней нас ждут и оттепельные. В среднем ожидается от 7 таких дней по северо-востоку до 14 дней по юго-западу.

И как же без волшебства таинственных туманов. Таких дней ожидается около 10.

Конечно, в некоторые дни мы сможем насладиться искристыми снежинками. Правда, иногда снег может быть мокрым. Тогда настанет время лепить снеговиков. В те дни, когда ожидается метель (их в среднем бывает от 3 до 8), вернувшись домой, сев у окна, можно наслаждаться зимними пейзажами, согреваясь горячим чаем.

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