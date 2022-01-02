Лунный календарь на неделю с 3 по 9 января

Источник материала: ОНТ

Открыться новым возможностям никогда не поздно. Когда лучше – расскажем в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».





В понедельник, 3 января, окажите поддержку нуждающимся в ней. 4 января не противьтесь желаниям, возможно, вы откроете в себе новые способности. 7 января полезно помечтать и полюбоваться на результаты своего труда.

Изменить свой имидж, записаться к любимому мастеру и сделать новую прическу, попробовать необычную технику окрашивания или примерить объемную укладку лучше всего 3, 4 и 6 января.

Первая магнитная буря в 2022 году ожидается с 5 по 7 января. Активность Солнца будет умеренной.

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