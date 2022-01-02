Оттепель сменится морозами. Погода на неделю с 3 по 9 января. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Прошедший год не скупился на всевозможные природные явления. Некоторые из них удивляли своей необычностью и радовали. Новогодний градус не заморозил, но и не совсем поплыл. Что же дальше? О погоде на неделю в программе «Метеогид» расскажет синоптик Дмитрий Рябов.



Уже в начале первой недели нового года облака плотно закроют небо пеленой. Осадки различной интенсивности. Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью от -3℃ по северо-востоку до +5℃ по юго-западу. Днем в понедельник воздух прогреется до +1…+7℃, во вторник столбики термометров покажут от +4℃ по западу до -7℃ по северо-востоку.

Затем постепенно начнет возвращаться морозная погода. В среду вновь начнут поступать холодные воздушные массы. Пройдет небольшой снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Слабый гололёд. Ночью от -2℃ по западу, а по востоку будет до -12℃. Днем от 0℃ по Брестской области до -10℃ по Витебской.

В четверг переменная облачность. Небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ночью от -5℃ по западу до -15℃ по востоку. Днем в четверг от -1℃ по юго-западу до -10℃ по северо-востоку, в пятницу -3…-10℃.

Предварительно, в выходные облачно с прояснениями. Возможен кратковременный снег. Слабый гололёд. Ночью от -4℃ по западу до -11℃ по востоку. Днем в субботу и в воскресенье от -2℃ в юго-западных районах до -16℃ в северо-восточных.

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