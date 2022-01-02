Привлекли больше всего инвестиций в 2021: топ-7 белорусских стартапов

Источник материала: Myfin



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KitchnenHub – $0,5 млн

Стартап KitchnenHub с основателями из Беларуси привлёк в октябре $500 тыс на seed-раунде от Starta Capital и бизнес-ангелов из Беларуси, России и Чехии, инвестировавших через платформу Liqvest. Вся компания оценивается в $3 млн.

KitchenHub организует для ресторанов в США онлайн-продажи еды через различные сервисы доставки. Стартап уже интегрирован с такими сервисами, как Uber Eats, GrubHub, Doordash, Postmates. Всего у KitchenHub более десятка партнеров. Компания фокусируется на рынке «темных кухонь» и виртуальных ресторанов.

«Как только мы перенесли наш фокус на виртуальные кухни, мы начали расти. За последние 6 месяцев рост составил более 200% по количеству клиентов. Это произошло за счет развития партнерств с компаниями, которые распространяют виртуальные концепции по франшизе. И мы видим громадный потенциал в виртуализации ресторанного бизнеса в ближайшие годы», — сообщил СЕО Kitchenhub Андрей Мазовка.

Ранее в компанию инвестировали Микита Микадо и фонд Smart Partnership Capital Николая Кирпичникова и Дениса Костусева. Сумма инвестиций не раскрывается.

Компания была основана в 2019 году. У неё три фаундера — Андрей Мазовка, Максим Усачёв и Евгений Матков. Максим и Андрей раньше работали в Wargaming: Андрей — продуктовым менеджером, Максим — software-инженером.

SegmentStream – $1 млн

Британский стартап с белорусскими корнями SegmentStream в апреле прошел посевной раунд и получил инвестиции более чем в $1 млн.

Команда SegmentStream разрабатывает платформу для аналитики и оптимизации маркетинга при помощи машинного обучения. В стартап вложились венчурный фонд OKS Group, фонд Tiny VC, а также ряд известных предпринимателей и бизнес-ангелов. Инвестиции, по словам стартаперов, пойдут на развитие технической и продуктовой команды в СНГ, а также масштабирование маркетинга и продаж на основных зарубежных рынках — а именно в Великобритании, США и Западной Европе.

Synder – $2 млн

Сервис автоматизации бухгалтерии Synder белорусских основателей привлёк $2 млн в июне 2021-го от TMT Investments и других.

Сервис позволяет отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или георграфии. С помощью Synder можно автоматизировать бухгалтерский учёт, а также связать продажи из разных источников в одну экосистему, рассказали vc.ru в фонде. На что пойдут инвестиции, в сервисе не раскрывают.





Детальная синхронизация позволяет отслеживать продажи по продуктам, клиентам и географии, генерировать отчёты и предоставляет предпринимателям возможность автоматизации бэк-офиса и сокращения операционных расходов.

Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платёжных средств, в числе которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe, Square и другие. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.

Сервис основан в 2016 году белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско.

Vochi – $2,4 млн

Разработчики Vochi — мобильного редактора фото и видео на базе машинного зрения — привлекли $2,4 млн в late-seed раунде. Ещё $1,5 млн стартап собрал в прошлом году в ходе инвестраунда, который возглавила украинская компания Genesis Investments.

В основе приложения лежат две свёрточные нейросети для сегментации объектов на фото и видео и кастомный движок для рендеринга видеоэффектов, который мгновенно применяет их в разрешении 4K на мобильных устройствах. По словам команды, он работает очень быстро и без потери качества.

Среди нынешних инвесторов — TA Ventures, Angelsdeck, A.Partners, Startup Wise Guys, Kolos VC, а также бизнес-ангелы из базирующейся с Беларуси Verv и Bolt. Новые средства помогут стартапу дальше расти, привлекать и вовлекать новых пользователей, добавлять новые инструменты — и готовиться к А-раунду финансирования.

Помимо этого, стартап внёс в число кофаундеров своего первого сотрудника, Анну Буглакову. Изначально она возглавляла команду по маркетингу, а теперь занимает пост директора по продукту Vochi.

One Soil – $5 млн

One Soil — приложение для дистанционного мониторинга полей. Софт использует аэрофотосъемку, собирает от колхозов и фермеров данные, анализирует их при помощи специальных алгоритмов и выдает рекомендации по внесению удобрений. За счет этого аграрии экономят на химии и удобрениях.

«Раньше в поле все вносилось одинаково, одна норма на все поле. Мы эти нормы меняем по зонам: здесь больше, здесь меньше. За счет этого идет экономия удобрений — от 5 до 35% примерно. Это для хозяйства большие деньги. Частники готовы на этом экономить», — поясняет сооснователь проекта One Soil Вячеслав Мазай.





В общей сложности за 2021 ребята привлекли $5 млн инвестиций. Проект уверенно растет. На данный момент штаб-квартира расположена в Швейцарии. Средства планируют потратить на расширение штата. Фокус — на Южную Америку и Европу.

Первыми инвесторами OneSoil в ноябре 2017 года стала компания Haxus Юрия Гурского и Алексея Губарева, а также Юрий Мельничек и Леонид Лознер. В сумме они вложили $500 тыс. В 2019 году открытый к тому времени фонд Юрия Мельничка Bulba Ventures и Haxus вложили в стартап ещё $1,2 млн. В 2020 году Гурский и Мельничек обменялись долями в стартапах OneSoil и Wonnaby, после чего совладельцами OneSoil, кроме соучредителей, оставались Юрий Мельничек, Леонид Лознер и Александр Чекан (один из партнёров Haxus).

Flo – $50 млн

В приложении Flo искусственный интеллект помогает женщинам отслеживать менструальные циклы, заботиться о репродуктивном здоровье и планировать беременность. Приложением регулярно пользуются около 43 млн женщин. Бизнес-модель Flo — подписка. За небольшую оплату юзерам доступны полная аналитика о текущем состоянии здоровья и много полезного контента.

Сооснователем проекта с его старта выступил партнер фонда Haxus Дмитрий Гурский.



За год количество платных подписчиков выросло в 4 раза и к августу 2021 года достигло 1,5 млн человек. В сентябре 2021 стартап закрыл инвестраунд на $50 млн с оценкой $800 млн. Соинвесторы и члены совета директоров Flo помогают посмотреть на проект с другой стороны и привносят свои изменения. Например, модель и ИТ-инвестор Наталья Водянова активно работала над международной PR-стратегией бренда.

PandaDoc – $50-100 млн

PandaDoc позволяет пользователям создавать, делиться и подписывать документы онлайн. Размер инвестиций последнего раунда от OMERS Growth и группы американских венчурных фондов журнал Forbes оценил в $ 50−100 млн. PandaDoc зарабатывает на подписке на свой сервис. Клиентов, готовых платить за софт, около 30 000 по всему миру. За 2020 год их количество увеличилось на 80%.





В прошлом году компания перевезла своих сотрудников в Украину и другие локации (Сан-Франциско, Португалия, Филиппины, Польша). В планах — укреплять позиции в Украине, выходить на новые рынки и совершенствовать продукт.