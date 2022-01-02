ГАИ Минска за сутки задержала 10 пьяных водителей

Источник материала: БелТА

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Минска за сутки задержали 10 нетрезвых водителей, 17 пешеходов попались при движении по проезжей части в нетрезвом виде, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Помимо этого, инспекторы пресекли 29 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

"В столице продолжаются профилактические мероприятия "Пьяному не место на дороге!" Наряды ДПС приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан", - рассказали в Госавтоинспекции.

Столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства на дорогах и сообщать в правоохранительные органы о людях, которые ведут себя неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем поступившим сигналам милиционеры примут необходимые меры реагирования.-0-