ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ Минска за сутки задержала 10 пьяных водителей

02.01.2022 14:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Минска за сутки задержали 10 нетрезвых водителей, 17 пешеходов попались при движении по проезжей части в нетрезвом виде, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Помимо этого, инспекторы пресекли 29 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

"В столице продолжаются профилактические мероприятия "Пьяному не место на дороге!" Наряды ДПС приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан", - рассказали в Госавтоинспекции.

Столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства на дорогах и сообщать в правоохранительные органы о людях, которые ведут себя неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем поступившим сигналам милиционеры примут необходимые меры реагирования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо этого, инспекторы пресекли 29 фактов управления транспортными средствами бесправниками.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятеро погибли, десятки – пострадали: под Рязанью автобус попал в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by