В Витебске коллекционер открыл выставку отечественного мопедостроения

Источник материала: ОНТ

Витебске коллекционер открыл выставку отечественного мопедостроения" class="one-news__figure-img">

В Новый год с Новым музеем. В Витебске, в бывших цехах завода электронной промышленности, показали всю историю отечественного мопедостроения.





В одном зале собрана техника, которую уже не встретишь на улицах. Тут и масс-маркет, который выпускался сотнями тысяч. И главные экспонаты – мелкосерийного производства: детские мопеды, моторы на велосипеды, самодельная техника. Всего в годы СССР было выпущено более 250 моделей, коллекционер собрал около 30.

Музей уже принял первых посетителей. Пока в тестовом режиме. Мопеды были первыми экспонатами, сейчас люди несут магнитолы и самокаты, игрушки времён СССР. Так что в планах уже несколько выставочных залов, где можно будет окунуться в атмосферу прошлого века.

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