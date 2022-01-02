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В Витебске коллекционер открыл выставку отечественного мопедостроения

02.01.2022 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске коллекционер открыл выставку отечественного мопедостроенияВитебске коллекционер открыл выставку отечественного мопедостроения" class="one-news__figure-img">

В Новый год с Новым музеем. В Витебске, в бывших цехах завода электронной промышленности, показали всю историю отечественного мопедостроения. 


В одном зале собрана техника, которую уже не встретишь на улицах. Тут и масс-маркет, который выпускался сотнями тысяч. И главные экспонаты – мелкосерийного производства: детские мопеды, моторы на велосипеды, самодельная техника. Всего в годы СССР было выпущено более 250 моделей, коллекционер собрал около 30.  

Музей уже принял первых посетителей. Пока в тестовом режиме. Мопеды были первыми экспонатами, сейчас люди несут магнитолы и самокаты, игрушки времён СССР. Так что в планах уже несколько выставочных залов, где можно будет окунуться в атмосферу прошлого века.

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Теги: Витебск
 
 
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В Новый год с Новым музеем. В Витебске, в бывших цехах завода электронной промышленности, показали всю историю отечественного мопедостроения.  В одном зале...
 
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