|
В США 21 человек застрял на канатной дороге в воздухе 1 января. Их снимали 10 часов
Источник материала: ОНТ
В Нью-Мексико (США) произошла внеплановая остановка канатной дороги, в результате чего два десятка человек провели более десяти часов в зависших в воздухе кабинках. Об этом
Инцидент произошел на канатной дороге Sandia Peak Tramway на горном хребте Сандия. Остановка случилась около двух часов ночи. В одной кабинке находились 20 человек, а еще один – в другой. Спасатели эвакуировали людей по два-три человека. Эту работу осложняли плохие погодные условия.
Спустя довольно продолжительное время застрявших людей (21 человека) удалось вызволить. Сообщается, что никто не пострадал.
В данный момент канатная дорога временно не работает.
Фото: NBC News
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нью-Мексико (США) произошла внеплановая остановка канатной дороги, в результате чего два десятка человек провели более десяти часов в зависших в воздухе...
|
Архив (Разное)