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В США 21 человек застрял на канатной дороге в воздухе 1 января. Их снимали 10 часов

02.01.2022 19:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США 21 человек застрял на канатной дороге в воздухе 1 января. Их снимали 10 часов

В Нью-Мексико (США) произошла внеплановая остановка канатной дороги, в результате чего два десятка человек провели более десяти часов в зависших в воздухе кабинках. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел на канатной дороге Sandia Peak Tramway на горном хребте Сандия. Остановка случилась около двух часов ночи. В одной кабинке находились 20 человек, а еще один – в другой. Спасатели эвакуировали людей по два-три человека. Эту работу осложняли плохие погодные условия.

Спустя довольно продолжительное время застрявших людей (21 человека) удалось вызволить. Сообщается, что никто не пострадал.

В данный момент канатная дорога временно не работает.

Фото: NBC News

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В Нью-Мексико (США) произошла внеплановая остановка канатной дороги, в результате чего два десятка человек провели более десяти часов в зависших в воздухе...
 
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