«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в традиционном матче на открытом воздухе

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге прошла традиционная зимняя классика – команды провели матч на открытом воздухе. На этот раз сыграли «Сент-Луис» и «Миннесота».

Поединок состоялся при рекордном для НХЛ морозе: -21°С. Несмотря на такой холод, матч посетили более 38 тысяч зрителей. Команды порадовали своих болельщиков результативной игрой, забросив десять шайб. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 6:4.

В составе победителей Джордан Киру забросил две шайбы и оформил две голевые передачи, став первой звездой матча.

Тем временем впервые за долгие годы в поединке НХЛ смогут сыграть друг против друга белорусские хоккеисты. Этой ночью «Вашингтон» Алексея Протаса сразится с «Нью-Джерси» Егора Шаранговича.

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