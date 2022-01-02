Белорусские теннисисты с победы начали выступление на турнире в австралийской Аделаиде

Источник материала: ОНТ

В австралийской Аделаиде стартовал первый в сезоне рейтинговый турнир. Участие в соревнованиях принимают и белорусские теннисисты.

Удачно стартовал в квалификации Егор Герасимов. В первом раунде он всего за 45 минут разгромил австралийца Генри Ламчинниа – 6:0, 6:1. В поединке за выход в основную сетку Егор Герасимов встретится с победителем матча между молдавским теннисистом Раду Алботом и австралийцем Джоном Смитом.

Тем временем сегодня ночью в основной сетке турнира в Аделаиде начнет выступление Виктория Азаренко. Она сыграет с испанкой Паулой Бадосой. Вторая ракетка мира, Арина Соболенко, стартовый раунд турнира пропускает.

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