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Конкурсы, представления и новогодние желания: в Гомеле в канун праздников прошел миротворческий марафон

02.01.2022 19:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конкурсы, представления и новогодние желания: в Гомеле в канун праздников прошел миротворческий марафонГомеле в канун праздников прошел миротворческий марафон" class="one-news__figure-img">

В канун Нового года в Гомеле устроили утренник – миротворческий марафон.  


Их родители – выходцы из Беларуси, России, Украины, Литвы, Таджикистана, Азербайджана и Туркменистана. Школьники танцевали, рассказывали стихи и участвовали в конкурсах на сказочном представлении, а затем обратились к Деду Морозу. Они попросили любимого героя исполнить их главную новогоднюю мечту – сберечь мир в нашей стране и на всей планете. 

Традиции проводить в Гомеле миротворческие ёлки уже много лет. Средняя школа №27 даже имеет официальный статус «Школы мира», который она получила за плодотворную работу во имя гуманизма и миролюбия.

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Теги: Гомель
 
 
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В канун Нового года в Гомеле устроили утренник – миротворческий марафон.   Их родители – выходцы из Беларуси, России, Украины, Литвы, Таджикистана, Азербайджана и...
 
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