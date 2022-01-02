Конкурсы, представления и новогодние желания: в Гомеле в канун праздников прошел миротворческий марафон

Источник материала: ОНТ

Гомеле в канун праздников прошел миротворческий марафон" class="one-news__figure-img">

В канун Нового года в Гомеле устроили утренник – миротворческий марафон.





Их родители – выходцы из Беларуси, России, Украины, Литвы, Таджикистана, Азербайджана и Туркменистана. Школьники танцевали, рассказывали стихи и участвовали в конкурсах на сказочном представлении, а затем обратились к Деду Морозу. Они попросили любимого героя исполнить их главную новогоднюю мечту – сберечь мир в нашей стране и на всей планете.

Традиции проводить в Гомеле миротворческие ёлки уже много лет. Средняя школа №27 даже имеет официальный статус «Школы мира», который она получила за плодотворную работу во имя гуманизма и миролюбия.

Подписывайтесь на нас в Telegram