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Олег Новицкий назвал победителя объявленного ОНТ конкурса «Поздравь космонавта»
Источник материала: ОНТ
Олег Новицкий выбрал
Свое 50-летие Новицкий отметил в космосе. По этому поводу телеканал ОНТ запустил флешмоб. Именно родной для космонавта город Червень был наиболее активен.
Космонавт назвал поздравление, которое ему больше всего запомнилось.
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Олег Новицкий выбрал лучшее поздравление с его днем рождения от зрителей телеканала ОНТ. Наш звездный земляк в октябре встретил свой юбилей на борту МКС, а...
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