Олег Новицкий назвал победителя объявленного ОНТ конкурса «Поздравь космонавта»

Источник материала: ОНТ

Олег Новицкий выбрал лучшее поздравление с его днем рождения от зрителей телеканала ОНТ. Наш звездный земляк в октябре встретил свой юбилей на борту МКС, а белорусы и не только тогда буквально засыпали его видеооткрытками.

Свое 50-летие Новицкий отметил в космосе. По этому поводу телеканал ОНТ запустил флешмоб. Именно родной для космонавта город Червень был наиболее активен.

Олег Новицкий: «Мне это было очень приятно, очень трогательно. Я даже не ожидал такой моральной поддержки от жителей Беларуси именно в свой юбилей. Было очень приятно смотреть все ролики, поздравления. Был очень тронут. Огромное всем спасибо».

Космонавт назвал поздравление, которое ему больше всего запомнилось.

Олег Новицкий: «Тяжело очень выбрать. Прошу всех, кто поздравлял меня, не обижаться. Но мне кажется, что наиболее запоминающимся, трогательным, было поздравление детворы из города Червеня, Дошкольный центр развития ребенка Червеня. Это поздравление запомнилось больше всего».

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