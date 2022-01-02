Олег Новицкий об отборе кандидатов в космонавты: в Беларуси есть из кого выбирать

Источник материала: ОНТ

В ноябре на заседании Высшего госсовета Союзного государства речь шла об отправке представителя нашей страны в космос. Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил космонавта Олега Новицкого тоже подключиться к подбору кандидата.





Олег Новицкий: «Безусловно, в Беларуси есть из кого выбирать. Единственное, у меня пока нет такого, скажем, официального статуса, чтобы как-то участвовать в отборе. Допустим, если у ребят будут появляться вопросы, я с удовольствием отвечу, как можно лучше подготовиться. Мой приоритет – это, все-таки, военные летчики. У них, во-первых, и уровень здоровья на высоте, быстрота реакции, быстрота принятия решений, ответственность.

Олег Новицкий был одним из первых покупателей мерча от Президента Беларуси. Космонавт рассказал, что приобрел и есть ли у него самая любимая цитата Александра Лукашенко.

Олег Новицкий: «Судя по количеству людей, я, наверняка, был не самым первым. Считаю, что идея очень неплохая. И по количеству молодежи видно, что им это нравится. Я приобрел футболку с надписью “Президентами не становятся, президентами рождаются”. Высказываний у Александра Григорьевича значимых очень много. Поэтому трудно выделить какую-то любимую».

Олег Новицкий любит фотографировать города из космоса. Его коллекция достаточно внушительна. Есть ли снимки, какие ему особенно дороги? Космонавт ответил и на этот вопрос.

Олег Новицкий: «Наверное, дороги особенно те, которые очень долго пытаешься сделать, и в конце концов получается. В двух полетах не получалось снять Брестскую крепость и сам город Брест. В этом полете у меня получилось, я нашел эту территорию, в довольно приличном качестве, чему был несказанно рад».

Олег Викторович рассказал, о чем разговаривают космонавты в свободное время.

Олег Новицкий: «Экипаж на МКС многонациональный. Причем присутствуют порядка 15 представителей в разное время. В свободное от работы время мы говорим больше о чем-то веселом, юморном. Потому что по неписанным законам мы никогда самостоятельно не лезем в вопросы религии, семьи. Хочется рассказать о детях, собаке любимой – с удовольствием поддержим эти темы. Но в основном темы нейтральные».

Космонавт рассказал, затрагивается ли среди его коллег тема Беларуси, что они думают о нашей стране.

Олег Новицкий: «Спрашивают, несколько человек приезжали на конгресс, когда проводился он в Беларуси, с удовольствием посетили мой город. Всем понравился Минск, очень понравилось отношение людей. Поэтому о Беларуси, благодаря тому же конгрессу, в среде астронавтов, космонавтов знают очень много».

Олег Новицкий принял участие в съемках фильма на МКС. Процесс не завершен, но Олег Викторович рассказал о собственных впечатлениях.

Олег Новицкий: «За кадром, безусловно, останется работа по выполнению дублей. Потому что, когда нас пытаются снять, Клим [Шипенко] говорит, что уже хорошо, получилось, вроде начинаем выдыхать. Оказывается, это только один момент удался. И эти же моменты повторяются раз 10. Это было удивительно».

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