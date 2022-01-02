Кто намечает контуры новой геополитической реальности и как изменится 30-летняя карта мира в 2022-м

Источник материала: ОНТ

Те, кто постарше, конечно же, помнят фразочку: «мир замер в ожидании» – эдакое клише времен холодной войны. И хотя, казалось бы, та война «отшипела» тридцать лет тому назад, но на рубеже 2022-го мир, кажется, снова берется за старое. И повод задержать дыхание очевиден: Москва и Вашингтон опять пытаются нащупать те самые «красные линии». На неделе Байден и Путин говорят по телефону. Американский президент, по старой памяти, собрался было попугать санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Но при этом все же пообещал: наступательных вооружений Киеву поставлять не будет, умолчав при этом об ином «оружии». Российский лидер считает, что настоящим разрешением кризиса были бы гарантии нерасширения НАТО на восток. Заодно Путин дает понять, что бряцание западным оружием в Европе – это все равно, что канонада у границ самих штатов. И вот, когда все всё поняли… разговор договорились скоро продолжить.

Очевидно, что тридцатилетняя карта мира, с Вашингтоном в центре, начинает трещать по швам. И именно сейчас, пусть и с трудом, прорисовываются контуры новой геополитической реальности. За этим, причем порой с замиранием, будем следить в наступившем году.

В режиме тотальной международной геостратегической определенности, ну, это когда уже, наконец, все всё понимают, и только не ясно еще до конца, когда же совсем кончится этот чертов високосный – в 2220-м или в 2222-м… так вот. В наши дни очень легко не только подводить итоги года ушедшего, но и прозревать общее будущее. Достаточно сказать лишь что, к сожалению, похоже, опять будет интересно – и всё. Но в первом международном сюжете года давайте по традиции зайдем во тьму грядущего самую капельку дальше!

10 января в Швейцарии должны пройти переговоры США и России по красным линиям безопасности. Патронировать их будут на уровне лидеров стран – так что все серьезно. И на сегодня известно, что Москва там «будет добиваться твердых гарантий». При этом неприглашенный туда глава евро-дипломатии уже возмутился этой российской формулировкой, заявив, что подобный тон могут позволить себе лишь победители. Из чего окончательно ясно, что Запад, как победитель в Холодной войне, вести себя адекватно не намеревается. А значит, в 2022-м эта самая Холодная война уже официально… разгорается по новой! Но сторон конфликта будет три: Запад и два Востока.

Жарким грозиться быть и зимний сезон в регионе Востока Ближнего, где Израиль и Иран активно показывают их городам и миру свою боеготовность. И все потому, что еврейское государство заявило, что не допустит появления ядерной программы у государства исламского. Для чего готово пойти на все. При этом ставшие причиной витка конфликта США, которые ранее вышли из многосторонней ядерной сделки и ввели незаконные санкции против Ирана, творят кажется все от них зависящее, чтоб сорвать еще и венские переговоры по нормализации ситуации. И снова… в том числе и для того, чтоб союзнику Тегерана Пекинскому дракону год тигра не показался пчелиным медом. Хотя для тех, кто уже присматривал за регионом в прошлом, происходящее этой зимой не новость. И, к сожалению, неожиданностей там тоже ждать можно.

А вот где без неожиданностей, если верить прогнозам, так это во второй главной стране ЕС – во Франции. Там в апреле на второй срок собирается горячо нелюбимый зелеными, желтыми, красными и коричневыми Макрон. И по опросам во втором туре выборов таки выиграет. После чего будет готов продолжать бороться за позиции Пятой республики в Афганистане и Африке. А, если повезет, то померяется политической силой даже с Германией в ЕС. Вот только до этого Старушку Европу будут сотрясать скандалы. Которые в очередной раз докажут, что Запад сегодня, как и ЕС – не такие уж и единые! Предвыборные баталии, которые могут повлиять на большую политику, к концу года захлестнут и Бразилию. И не исключено, что в кресло президента в октябре вернется или Лула, или его ставленник. Что в любом случае, может повлиять на ставки в планетарной игре… Америки и Китая.

Впрочем, о Поднебесной в политике-2022 будут говорить предсказуемо много – ну, еще бы в год тигра. И ближайший крупный политический форум – это… Олимпиада. Да-да, где спорт вне политики. И которую не единый Запад попробует обойти молчанием. И которая скажет ему и всем многое сама за себя. И нам всем, причем не только болельщикам, еще будет на что посмотреть.

А уж я, Глеб Лавров, по возможности, постараюсь это все вам показать. Конечно, в Контурах на ОНТ… Ах, да, будут новости еще и про энергетику и Цукерберга. В общем, в новом году… будет интересно!

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