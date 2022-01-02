Игорь Сергеенко – о конституционном референдуме, роли ВНС и сохранении исторической памяти. Интервью с главой Администрации Президента

Источник материала: ОНТ

В феврале коллективно ответим на вопрос: какой быть обновленной белорусской Конституции? Но прежде – всенародное обсуждение. Тему конституционной перезагрузки в эфире программы «Контуры» обсудили с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко.





- Игорь Петрович, если бегло посмотреть на проект обновленной белорусской Конституции, у Президента становится немного меньше полномочий. Больше их становится у вертикали власти, и совершенно особый статус приобретает Всебелорусское народное собрание. Как эта система государственной власти будет работать, если эти изменения поддержит народ, и сыграет ли роль своеобразной подушки безопасности?

- Раз в пятилетие мы проводили Всебелорусское народное собрание. С учетом мнения граждан нашей страны принимали судьбоносные решения, программы на пятилетия социально-экономического развития, другие важные документы, подводили итоги. Наверное, сама жизнь подошла к тому, чтобы придать конституционный статус этому высшему органу народовластия. То есть он у нас приобретает конституционный характер, это высший представительный орган сегодня становится. По проекту изменений и дополнений до 1200 человек будут избираться делегатами на пятилетку. И этот статус у представителей, которые будут избраны во Всебелорусское народное собрание, будет сохраняться в течение пяти лет.

- Это все для принятия важнейших стратегических решений?

- В том числе предполагается, во всяком случае в проекте нашло отражение, что на ВНС будут избираться руководители, судьи Верховного суда, Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии.

- Этакий коллективный президент?

- Да, этакий коллективный президент, который наделяется достаточно широкими полномочиями. И принятие программ социально-экономического развития, и, наверное, одно из немаловажных – то, что предполагается в проекте – решения ВНС будут являться обязательными для должностных лиц и государственных органов.

- Впервые в Конституции будет прописан запрет на финансирование избирательных кампаний из-за рубежа? События 2020 года нам диктуют это?

- Да, и события 2020 года, и события предыдущих избирательных кампаний указывают на то, что такие попытки предпринимались определенными силами, структурами у нас в стране задействовать зарубежное финансирование. И они в значительной степени, конечно же, пресекались. И даже по прошлому году мы, проанализировав ситуацию, ряд таких структур, организаций, которые использовали зарубежную финансовую помощь или пытались использовать не по предназначению, были установлены и в законном порядке ликвидированы.

- Сохранение исторической памяти и исторической правды. На мой взгляд, это напрямую коррелирует с поиском той самой национальной идеи, над которой мы многие годы сейчас размышляем. Тоже нам время подсказало это?

- Время тоже подсказало. Казалось бы, после Великой Отечественной войны, если брать за точку отсчета это историческое событие, прошло уже скоро как будет 80 лет. В памяти народа эти страницы самые яркие и самые светлые. И жизнь показала, чем дальше уходит время, с одной стороны, тем величественнее становится подвиг советского народа в годы войны. Но вырастают новые поколения. Молодежь, которая меньше знает, меньше соприкасается. В силу того, что уходят живые очевидцы тех героических военных и послевоенных событий. Может быть, в какой-то степени наше упущение, что меньше уделяется этому внимания и в процессе школьного обучения. Но события 2020 года показывают, что историю пытаются перевернуть и использовать против нас, против движения страны вперед. Наверное, с учетом всех этих факторов, с учетом последних событий, члены Конституционной комиссии обратили внимание, что это должно найти [место в Конституции] – вопрос сохранения исторической памяти, подвига народа. Не только в годы войны, но и на протяжении нашей послевоенной истории.

- Обратная связь. Как это будет работать?

- Уверен, что отклики будут. И уверен, что не просто «одобряем – не одобряем». Критические, критиканские. Все может быть. Мы готовы воспринимать все. Но хотелось бы, чтобы были конструктивные предложения. Может быть, на этапе подготовки мы что-то не увидели, не учли. На этом бы отрезке небольшом, который остался, хотелось бы что-то доработать, чтобы выйти на референдум уже с готовым текстом, готовым вариантом, который не вызывал бы сомнений у большинства населения. Тем более, проведенные социологические исследования, которые уже были обнародованы, показывают интерес населения достаточно высокий, в пределах 60% готовы идти на референдум, хотят конструктивных, позитивных изменений. Мы рассчитываем на то, что мы почувствуем и увидим эту обратную связь. Предложения будут приниматься любыми государственными органами нашей страны: и Администрацией Президента, и правительством, парламентом, облисполкомами. Но приняли решение, что обобщением всех поступающих предложений в реальном режиме времени с ежедневным анализом будет заниматься Национальный центр правовой информации, который впоследствии будет готовить наиболее яркие предложения в обобщенном виде. Это будут мнения специалистов, мнения рядовых наших граждан, небезразличных к судьбе нашей страны людей.

Подписывайтесь на нас в Telegram