Каким будет новый «путеводитель по жизни» Беларуси – Конституция? Мнение экспертов и участников всенародного обсуждения

Источник материала: ОНТ

Начало года – вместе выруливаем к финишу важнейшей электоральной кампании. В феврале коллективно ответим на вопрос: какой быть обновленной белорусской Конституции? Но прежде – всенародное обсуждение. Именно оно замкнет годовой круг работы над проектом перезагрузки главного закона страны. На неделе белорусам предложили внимательно прочитать то, что обобщили профессионалы. Несколько месяцев они буквально раскладывали по юридическим полочкам то, что предлагали учителя и врачи, депутаты и студенты, юристы и домохозяйки, выверяя все буквально до запятой. Но финальная пунктуация – снова народная.





Юрий Пашко, наладчик станков с программным управлением Минского завода колесных тягачей: «Я считаю, что новая Конституция – это новый этап развития нашей страны. Для благосостояния страны человек должен внести свою лепту, т.е. зародить зерно надежды и стремиться в будущем, чтобы оно дало всходы. И наши дети, внуки, правнуки, оценят то, что мы сейчас заложим».

Простой белорус, с понятными каждому ценностями. Юрий Пашко уверен, для счастья человеку много не надо – любящая семья, достойная работа и справедливая оплата. А еще жить по совести, чему и учит своих детей. Вместе с супругой работают на Заводе колесных тягачей. К обязанностям относится крайне ответственно, есть уважение коллег – вносит рационализаторские предложения для своего цеха, от того труд многих становится легче, а машины собраны более точно. Одним словом – руки всегда делом заняты. А вот голова в эти дни более насущными заботами загружена, ведь сейчас страна определяет уклад своей жизни – идет обсуждение Основного закона страны.

Юрий Пашко, наладчик станков с программным управлением Минского завода колесных тягачей: «Для меня, как отца троих детей, очень важно – это медицина и образование. Очень актуальная тема – поддержка семей. В нашей республике в большом масштабе осуществляется по всей стране поддержка старшего поколения. Мы сами вершители своей судьбы. Граждане Республики Беларусь должны принять участие в общественном обсуждение нового закона, чтобы не оставаться серыми мышками, ведь мы сами делаем свое будущее, это очень важно! Не кто-то нам что-то диктует, и кто-то принимает. А мы сами занимаемся этим вопросом. Все запятые расставим сами!»

Исходя из того, чем дышит и живет народ, каждая буква закона – для человека и ради человека. Так Беларусь в очередное раз заявляет: мы – социальное государство! В проекте этим приоритетам посвящен весь второй раздел. И в подтверждение вот эти цитаты – лишь малая часть того, что учли: поддержка семьям с детьми, сиротам, право на бесплатное лечение, обеспечение достойного уровня и качества жизни, защита интересов гражданина.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: «Это же расширение социально значимых программ, поддержка слоев населения, которые нуждаются в этой поддержке. Кроме того, мы в Конституцию вносим проект и закрепляем основные христианские ценности, такого нигде нет. Пример: союз мужчины и женщины – это христианские ценности. Возможно, это то, чего не хватает нашим соседям и ряду других стран, которые просто забыли про это».

Но не только государство «всё должно». Больше постулатов с обязанностями и ответственностью граждан. Ведь согласитесь, чтобы «светлое будущее» не было идеологическим клише, а стало реальностью, постараться должен каждый, это в зоне ответственности гражданина. И давайте честно, так работает весь мир.

Беларусь в последние годы столкнулась с трансформацией общества, оно стало более зрелым и политически вовлеченным. Так сказать, ответ современным вызовам. Логично, как итог новеллы проекта Конституции, обязательно и политические. Они и самые обсуждаемые.

Чуть подробнее остановимся еще на одном. В проекте изменений в Конституцию говорится, что Президент страны может находиться у власти на протяжении максимум двух сроков. Эту формулировку оппоненты власти тут же подхватили, утверждая, что это история об обнулении сроков. Однако, по действующей Конституции, вообще не было ограничения сроков. Напротив, это история про политическую ответственность.

Справедливости ради, важно сказать, о том, что Конституцию нужно менять начали говорить еще несколько лет назад – в октябре 2016 года Президент, выступая с обращением перед новым составом Национального собрания, заявил, он не исключает возможности корректировки Основного закона. После глава государства неоднократно возвращался к этой теме. Но лакмусовой бумажкой в большей степени оказалось именно общество. И его трансформация.

Елизар Капуцкий, студент Белорусского государственного университета: «Для меня очень важно как будет развиваться наша страна, время идет вперед, мир идет вперед и наша страна тоже должна идти в ногу со временем. Мне еще в этой стране жить и пользоваться социальными и правовыми благами. Поскольку мы юристы, для нас это очень важно, так как нам самим предстоит в будущем принимать участие в государственном строительстве».

Давайте, честно, когда тебе 20 – не до сложных юридических документов. Но и всех под одну гребенку нельзя. Для некоторых студентов тема Конституции – номер один. Обсуждают! Не с каждой поправкой соглашаются, но в целом, уверен Елизар Капуцкий, все к лучшему. Как будущий юрист понимает, есть нормы, которые морально устарели, их из Конституции исключили, а есть те сакральные строки, которые, не появись в законе сегодня, канут в забвение.

И вот еще очень важный момент, который демонстрирует перемены в обществе. На диалоговых площадках во время формирования обновленной Конституции он обсуждался крайне остро. Расширение прав политических партий, их внесли в статью по части права участия в выборах. Рассматривался вопрос в увязке с изменением модели избирательной системы. То есть перехода с мажоритарной на смешанную, либо пропорциональную. Но эксперты пришли к мнению, что надо это делать поступательно. Партийная система пока не готова к серьезной конкуренции. И все-таки роль политических партий со временем может усилится, а Основной закон к этому уже готов.

Все это говорит о развитии новой политической культуры. Усилятся гарантии и судебной защиты прав и свобод.

Наталья Карпович, заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь: «Предлагается закрепить положение о том, что граждане имеют право обжаловать действия и бездействия государственных органов и должностных лиц, которые ущемляют каким-то образом их права и свободы. Так же принципиальной новацией является право граждан на обращения в Конституционный суд за защитой нарушенных конституционных прав и свобод».

Конституция и на страже интересов экономики. 2021 год для холдинга «Бобруйскагромаш» выдался вполне успешным. Экспорт вырос, выручка тоже. Появились и новые партнеры, но можно еще лучше. Надежда Лазаревич – руководитель предприятия уверена, Основной закон не ограничивает и даже поддерживает развитие производства. Кроме того, несомненные плюсы в перераспределение полномочий – больше их станет у местных органов власти.

Надежда Лазаревич, генеральный директор предприятия «Бобруйскагромаш»: «Это ускорит процесс принятия каких-то экстренных вопросов и улучшит координацию между предприятиями и местными органами власти. Мы видим, что в Конституции поддерживаются вопросы государственности, т.к. мы на 100% государственное предприятие, мы понимаем, что у нас остается поддержка государства в основных направлениях развития предприятия».

Но что самое главное, проект изменений Конституции поддерживает то, что и должен транслировать Основной закон – абсолютные ценности! Суверенитет, народовластие, справедливость, закон и историческую память. По сути, самый народный документ.

Именно потому важно принять участие в обсуждении – ведь сейчас апогей грандиозного совершенствования государственной системы. А ведь это – лицо нации.

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