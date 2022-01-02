Не все герои носят плащи. Работа в Новый год: о людях, которые бой курантов встретили трудясь

Источник материала: ОНТ

Новый год бывает совершенно разным. Домашним и камерным, конечно, с шампанским, оливье и мандаринами. Ну или шумным и массовым, как в первые часы 2022-го в центре Минска. Ну а пока одни встречают Новый год, другие в эти часы работают – как говорят, кто на кого учился.





Стоять у раскаленной печи, когда бьют куранты, то еще испытание. Вместо новогоднего стола – целая линейка свежеиспеченного хлеба. И нужно не просто замесить и придать форму, а еще и проследить, чтобы он как следует подрумянился. Даже если готовая партия подходит ровно в полночь, абсолютно никаких обид.

Татьяна Новикова, тестомес производства №4 предприятия «Гомельхлебпром»: «Праздник, конечно, чувствуется, но работа прежде всего. Хочется, чтобы все были, как говорится, с бутербродами, с хлебушком свежим. Первого января после праздников люди приходят в магазин, а мы уже сделали свое дело, всех накормили. Кто-то отдыхал, а кто-то работал – ну, такая судьба у нас».



Когда все вокруг пропитано не запахом мандаринов, а смесью хлебных ароматов. По сути, это режимный объект – телефон не пронесешь, родным не позвонишь. Даже уходя на работу в этот день, они обычно говорят – увидимся через год. Лишь бы корочка хрустела, а отпраздновать можно и первого.

Алеся Круподерова, старший мастер производства №4 предприятия «Гомельхлебпром» «Словом можем друг друга поздравить – «девчонки, с Новым годом! С Новым годом, с наступающим!», ну, вот как-то так, а праздновать нам нельзя на работе, это все-таки работа, телевизора у нас здесь нет. Все наши люди с радостью приходят на работу, оставляют свои семьи. Без шампанского, без «Новогоднего огонька», но в то же время мы понимаем, что наше дело – святое, потому что печь хлеб – это все-таки призвание».



До полуночи несколько часов, а впереди дальняя дорога. Каждый Новый год Наталья Шибуня встречает под стук колес. За восемнадцать лет работы проводником отпраздновать в кругу семьи выдавалось нечасто. Разные города, поезда, пассажиры, 2022-й выпал на станцию «Минск».

Наталья Шибуня, проводник Белорусской железной дороги: «В 23.54 мы туда прибудем, и 00.08 мы оттуда отправимся, то есть в этом году нам придется смотреть столичные фейерверки, людей в новогоднюю ночь не так много ездит».

Новогодний рейс не отличается от обычного: радушно встретить, разместить, накормить. В купейном буфете все традиционно: пассажирам – сладости, выпечка, что касается спиртного – «сухой» закон и в новогоднюю ночь.

Наталья Шибуня, проводник Белорусской железной дороги: «Чай, кофе, стаканы с подстаканниками, все красиво, на блюдечке, культурненько, и под стук колес настроение другое, звенят подстаканники, стучат ложечки, все как в старые добрые времена».

Серьезных казусов за годы работы Наталья не припомнит, новогодние пассажиры в большинстве приветливые…

В семейном кругу бокал шампанского за 2022-й она поднимет только третьего января. Небольшой отдых, а там снова в рейс, Рождество тоже выпадает встретить в дороге.

А вот Елена Николаевна уже по традиции Новый год встречает не в кругу семьи, а на работе. Дежурство на скорой – испытание практически ежегодное. 16 лет на страже здоровья людей. И ни капли не жалеет, долг обязывает.

Елена Павлова, врач выездной бригады скорой помощи г. Минска: «Работа есть работа, не имеет значения – праздник, не праздник. Но праздники для скорой помощи, медиков всегда напряженные, потому что нарушение привычного ритма жизненного. Нарушение привычек. А так, Новый год или какой-то другой праздник – не принципиально».

Конечно, «службу» облегчают молодые сотрудники. Но Елена Николаевна всегда с надеждой – что и в этот год все пройдет без происшествий. А уже следующий – получится встретить с семьей.

А пока одни работают и готовы прийти на помощь, в центре столицы – настоящий праздник. И это уже традиция, в кругу близких, возле елки. В этот раз эпицентром гуляний стала площадка возле столичного Дворца спорта. И по традиции шумно, весело, ведь новогодняя ночь – это время волшебства.

Настоящая феерия, и музыкальная в том числе. Праздничный концерт подарили по-настоящему любимые артисты. Минск гулял в режиме нон-стоп до самого утра. Фото на память и теплые слова – «С Новым 2022-м!» – то, что грело в этот непогожий день – тысячи людей в центре столицы. И даже мелкий не дождь не повлиял на праздничное настроение, огни которого зажгли белорусы в каждом уголке страны.

Этот год по Восточному календарю – Тигра. И его советуют встречать вот так весело, но продумано, как на главных площадках столицы. К слову, в одежде астрологи отдают предпочтение песочному и желтому цвету – а это, фирменные цвета нашего телеканала. Гуляния продолжились до самого утра – многие не спешили расходиться и поздравляли друг друга. С Новым 2022 годом, Беларусь, пусть все задуманное обязательно сбудется!

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