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Не все герои носят плащи. Работа в Новый год: о людях, которые бой курантов встретили трудясь
Источник материала: ОНТ
Новый год бывает совершенно разным. Домашним и камерным, конечно, с шампанским, оливье и мандаринами. Ну или шумным и массовым, как в первые часы 2022-го в центре Минска. Ну а пока одни встречают Новый год, другие в эти часы работают – как говорят, кто на кого учился.
Стоять у раскаленной печи, когда бьют куранты, то еще испытание. Вместо новогоднего стола – целая линейка свежеиспеченного хлеба. И нужно не просто замесить и придать форму, а еще и проследить, чтобы он как следует подрумянился. Даже если готовая партия подходит ровно в полночь, абсолютно никаких обид.
Когда все вокруг пропитано не запахом мандаринов, а смесью хлебных ароматов. По сути, это режимный объект – телефон не пронесешь, родным не позвонишь. Даже уходя на работу в этот день, они обычно говорят – увидимся через год. Лишь бы корочка хрустела, а отпраздновать можно и первого.
До полуночи несколько часов, а впереди дальняя дорога. Каждый Новый год Наталья Шибуня встречает под стук колес. За восемнадцать лет работы проводником отпраздновать в кругу семьи выдавалось нечасто. Разные города, поезда, пассажиры, 2022-й выпал на станцию «Минск».
Новогодний рейс не отличается от обычного: радушно встретить, разместить, накормить. В купейном буфете все традиционно: пассажирам – сладости, выпечка, что касается спиртного – «сухой» закон и в новогоднюю ночь.
Серьезных казусов за годы работы Наталья не припомнит, новогодние пассажиры в большинстве приветливые…
В семейном кругу бокал шампанского за 2022-й она поднимет только третьего января. Небольшой отдых, а там снова в рейс, Рождество тоже выпадает встретить в дороге.
А вот Елена Николаевна уже по традиции Новый год встречает не в кругу семьи, а на работе. Дежурство на скорой – испытание практически ежегодное. 16 лет на страже здоровья людей. И ни капли не жалеет, долг обязывает.
Конечно, «службу» облегчают молодые сотрудники. Но Елена Николаевна всегда с надеждой – что и в этот год все пройдет без происшествий. А уже следующий – получится встретить с семьей.
А пока одни работают и готовы прийти на помощь, в центре столицы – настоящий праздник. И это уже традиция, в кругу близких, возле елки. В этот раз эпицентром гуляний стала площадка возле столичного Дворца спорта. И по традиции шумно, весело, ведь новогодняя ночь – это время волшебства.
Настоящая феерия, и музыкальная в том числе. Праздничный концерт подарили по-настоящему любимые артисты. Минск гулял в режиме нон-стоп до самого утра. Фото на память и теплые слова – «С Новым 2022-м!» – то, что грело в этот непогожий день – тысячи людей в центре столицы. И даже мелкий не дождь не повлиял на праздничное настроение, огни которого зажгли белорусы в каждом уголке страны.
Этот год по Восточному календарю – Тигра. И его советуют встречать вот так весело, но продумано, как на главных площадках столицы. К слову, в одежде астрологи отдают предпочтение песочному и желтому цвету – а это, фирменные цвета нашего телеканала. Гуляния продолжились до самого утра – многие не спешили расходиться и поздравляли друг друга. С Новым 2022 годом, Беларусь, пусть все задуманное обязательно сбудется!
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Новый год бывает совершенно разным. Домашним и камерным, конечно, с шампанским, оливье и мандаринами. Ну или шумным и массовым, как в первые часы 2022-го в центре...
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