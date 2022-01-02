В Британии жители призывают лишить экс-премьера Тони Блэра высшего рыцарского ордена

Источник материала: ОНТ

В Великобритании появилась петиция с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Всего за полдня петицию, размещенную на сайте change.org днем1 января, подписали почти 105 тысяч человек. Тони Блэр был удостоен Орденом Подвязки во время работы премьер-министром.

Автор петиции призвал нынешнего премьера Бориса Джонсона попросить королеву Елизавету II лишить Блэра рыцарского титула.

Фото: depositphotos.com





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