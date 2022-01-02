|
В Британии жители призывают лишить экс-премьера Тони Блэра высшего рыцарского ордена
Источник материала: ОНТ
В Великобритании появилась петиция с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране. Об этом
Всего за полдня петицию, размещенную на сайте change.org днем1 января, подписали почти 105 тысяч человек. Тони Блэр был удостоен Орденом Подвязки во время работы премьер-министром.
Автор петиции призвал нынешнего премьера Бориса Джонсона попросить королеву Елизавету II лишить Блэра рыцарского титула.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании появилась петиция с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране. Об этом пишет РИА...
|
Архив (Разное)