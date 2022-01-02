ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Британии жители призывают лишить экс-премьера Тони Блэра высшего рыцарского ордена

02.01.2022 21:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Британии жители призывают лишить экс-премьера Тони Блэра высшего рыцарского ордена

В Великобритании появилась петиция с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Всего за полдня петицию, размещенную на сайте change.org днем1 января, подписали почти 105 тысяч человек. Тони Блэр был удостоен Орденом Подвязки во время работы премьер-министром.

Автор петиции призвал нынешнего премьера Бориса Джонсона попросить королеву Елизавету II лишить Блэра рыцарского титула.

Фото: depositphotos.com


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании появилась петиция с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране. Об этом пишет РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурсы, представления и новогодние желания: в Гомеле в канун праздников прошел миротворческий марафон
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by