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В ЮАР в здании парламента вспыхнул пожар
Источник материала: ОНТ
В здании парламента ЮАР в Кейптауне вспыхнул пожар. Об этом
Горела крыша, здание нижней палаты Национального собрания. Для ликвидации возгорания спасатели запрашивали подкрепление.
В результате происшествия обрушился потолок в помещениях Национальной ассамблеи. По информации спикера Национальной ассамблеи, обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара, а также размер ущерба не называются.
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В здании парламента ЮАР в Кейптауне вспыхнул пожар. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse и сообщение экстренных служб. Горела крыша, здание нижней...
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