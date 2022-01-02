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В ЮАР в здании парламента вспыхнул пожар

02.01.2022 21:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЮАР в здании парламента вспыхнул пожар

В здании парламента ЮАР в Кейптауне вспыхнул пожар. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse и сообщение экстренных служб.

Горела крыша, здание нижней палаты Национального собрания. Для ликвидации возгорания спасатели запрашивали подкрепление.

В результате происшествия обрушился потолок в помещениях Национальной ассамблеи. По информации спикера Национальной ассамблеи, обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара, а также размер ущерба не называются.

Фото: depositphotos.com

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В здании парламента ЮАР в Кейптауне вспыхнул пожар. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse и сообщение экстренных служб. Горела крыша, здание нижней...
 
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