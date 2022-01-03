|
«Нельзя кусать мать». Наглый кот попытался отвлечь хозяйку и был сражен своим же приемом. Такого он не ожидал! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Все питомцы любят, когда на них обращают внимание. На видео попал один такой пушистик, настойчиво отвлекающий хозяйку от ее дел. На историю
Хозяйка вредного кота по кличке Морти показала пушистику, что в определенные моменты ее лучше не отвлекать и тем более не нужно при этом кусаться. Когда Морти впился клыками в руку хозяйки, ему пришлось отступить, ведь хозяйка не побрезговала и взяла его зубами за шкирку, приподняв. От удивления котофей замер и быстро успокоился.
Видео с названием «Нельзя кусать мать» просмотрели более 10,4 млн раз. Пользователей Сети изрядно повеселил «воспитательный процесс».
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нельзя кусать мать». Наглый кот попытался отвлечь хозяйку и был сражен своим же приемом. Такого он не ожидал! (ВИДЕО)
Все питомцы любят, когда на них обращают внимание. На видео попал один такой пушистик, настойчиво отвлекающий хозяйку от ее дел. На историю обратил внимание ridus.ru....
|
Архив (Разное)