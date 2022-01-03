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«Нельзя кусать мать». Наглый кот попытался отвлечь хозяйку и был сражен своим же приемом. Такого он не ожидал! (ВИДЕО)

03.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нельзя кусать мать». Наглый кот попытался отвлечь хозяйку и был сражен своим же приемом. Такого он не ожидал! (ВИДЕО)

Все питомцы любят, когда на них обращают внимание. На видео попал один такой пушистик, настойчиво отвлекающий хозяйку от ее дел. На историю обратил внимание ridus.ru.

Хозяйка вредного кота по кличке Морти показала пушистику, что в определенные моменты ее лучше не отвлекать и тем более не нужно при этом кусаться. Когда Морти впился клыками в руку хозяйки, ему пришлось отступить, ведь хозяйка не побрезговала и взяла его зубами за шкирку, приподняв. От удивления котофей замер и быстро успокоился.


Видео с названием «Нельзя кусать мать» просмотрели более 10,4 млн раз. Пользователей Сети изрядно повеселил «воспитательный процесс».

«Лучшая защита – нападение», «Такого ответа даже кот не ожидал», «Современные проблемы требуют современных решений», «Как вы смеете использовать мои же заклинания против меня?», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Все питомцы любят, когда на них обращают внимание. На видео попал один такой пушистик, настойчиво отвлекающий хозяйку от ее дел. На историю обратил внимание ridus.ru....
 
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