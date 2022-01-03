Россиянин за рулем внедорожника тросом вырвал дверь в подъезд

Источник материала: ОНТ

В Свердловской области (Россия) мужчина вырвал железную дверь в подъезд жилого дома с помощью троса и автомобиля. Об этом информирует Life.ru .

Инцидент был записан на видео очевидцами. Жители дома рассказали, что, возможно, водитель «помогал» женщине. Предполагается, что россиянка забыла ключи и попросила мужчину о помощи.

Как сообщает E1.RU , мужчина якобы таким образом «чинил» дверь подъезда – женщина не справилась с управлением и въехала в дверь, деформировав ее. Чтобы местные жители могли попасть домой, мужчина вырвал дверь.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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