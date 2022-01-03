ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин за рулем внедорожника тросом вырвал дверь в подъезд

03.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россиянин за рулем внедорожника тросом вырвал дверь в подъезд

В Свердловской области (Россия) мужчина вырвал железную дверь в подъезд жилого дома с помощью троса и автомобиля. Об этом информирует Life.ru.

Инцидент был записан на видео очевидцами. Жители дома рассказали, что, возможно, водитель «помогал» женщине. Предполагается, что россиянка забыла ключи и попросила мужчину о помощи.

Как сообщает E1.RU, мужчина якобы таким образом «чинил» дверь подъезда – женщина не справилась с управлением и въехала в дверь, деформировав ее. Чтобы местные жители могли попасть домой, мужчина вырвал дверь.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Свердловской области (Россия) мужчина вырвал железную дверь в подъезд жилого дома с помощью троса и автомобиля. Об этом информирует Life.ru. Инцидент был записан...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Японии создали первый в мире поезд-автобус
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by