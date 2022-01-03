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Россиянин за рулем внедорожника тросом вырвал дверь в подъезд
Источник материала: ОНТ
В Свердловской области (Россия) мужчина вырвал железную дверь в подъезд жилого дома с помощью троса и автомобиля. Об этом информирует
Инцидент был записан на видео очевидцами. Жители дома рассказали, что, возможно, водитель «помогал» женщине. Предполагается, что россиянка забыла ключи и попросила мужчину о помощи.
Как сообщает
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Свердловской области (Россия) мужчина вырвал железную дверь в подъезд жилого дома с помощью троса и автомобиля. Об этом информирует Life.ru. Инцидент был записан...
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