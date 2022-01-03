Россиянин запустил салют в подъезде дома

Источник материала: ОНТ

Житель Хабаровска (Россия) зажег салют в подъезде жилого дома. После он намеревался вынести пиротехнику на улицу, чтобы устроить шоу. На историю обращает внимание «Московский комсомолец».

По сведениям источника, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видны взрывы внутри подъезда. Выходящий из подъезда человек отбросил взрывающиеся снаряды и начал уходить от них.

По рассказам очевидцев, устроивший «шоу» россиянин получил заряд прямо в лицо, но чудом не пострадал.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram