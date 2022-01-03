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Врач рассказала, как не потерять форму после праздников

03.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач рассказала, как не потерять форму после праздников

Чтобы после праздников не растолстеть, стоит активнее двигаться и пить ежедневно не менее 1,5 л воды, об этом рассказала кандидат медицинских наук Елена Ткач, передают «Известия».

Специалист отметила необходимость после новогодних праздников нормализовать обычное питание. По словам Ткач, разгрузочные дни устраивать не стоит.

Врач рассказала, что лучше пересмотреть рацион, убрать перекусы и ограничить прием простых углеводов и жирной калорийной пищи.

Фото: Pixabay

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Чтобы после праздников не растолстеть, стоит активнее двигаться и пить ежедневно не менее 1,5 л воды, об этом рассказала кандидат медицинских наук Елена...
 
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