Врач рассказала, как не потерять форму после праздников

Источник материала: ОНТ

Чтобы после праздников не растолстеть, стоит активнее двигаться и пить ежедневно не менее 1,5 л воды, об этом рассказала кандидат медицинских наук Елена Ткач, передают «Известия».

Специалист отметила необходимость после новогодних праздников нормализовать обычное питание. По словам Ткач, разгрузочные дни устраивать не стоит.

Врач рассказала, что лучше пересмотреть рацион, убрать перекусы и ограничить прием простых углеводов и жирной калорийной пищи.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram