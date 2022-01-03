О чем говорили и что пожелали своим гражданам мировые лидеры в Новый год

Источник материала: ОНТ

Традиции новогодних обращений к народу в мире еще нет и века. А придумал это автор «Маугли», знаменитый Киплинг, написав рождественскую речь для короля Великобритании. Правда, лежала она на полке целых девять лет – монарх сомневался. Советские граждане первое новогоднее обращение услышали в самое трудное время, и тогда эти слова стали действительно объединяющими – в канун первого военного Нового года – тогда еще по радио. Но вернемся в Новый 2022-й. Главные слова для своего народа произнесли руководители большинства государств на планете. И речи эти, как ни крути, – штрихи к портрету нашей современности.

На часах у нас двенадцать, без пяти… В любой стране мира 31 декабря есть одна общая традиция. И это – не баня. За несколько минут до Нового года к своим гражданам обращаются президенты, канцлеры, монархи, генеральные секретари. Они подводят итоги прожитого и обозначают ориентиры на будущее. Год был сложный, но мы его пережили.

Теперь вздрогнем и не расслабляемся – общий лейтмотив поздравлений высокого уровня. Примерно это услышали 146 миллионов россиян в новогоднюю ночь от Владимира Путина, в том числе и сам Владимир Путин. Глава России накануне поздравил своих коллег, среди них – Александр Лукашенко, и сообщил, что проведет праздник в кругу семьи, слушая обращение президента. Получилось дольше обычного. Вместо привычных пяти минут в два раза дольше. Ведь и проблем прибавилось: неутихающая пандемия, падение доходов населения, усиление внешнего давления, пикировки с Западом в вопросах обеспечения безопасности. Но русские не сдаются. На будущий год такой настрой и задан.

Защиту национальных интересов бывших постсоветских стран, и России в первую очередь, на Западе воспринимают как угрозу. В 2021-м это обозначилось совсем явно. Новогодние праздники все еще остаются в карте предсказаний якобы грядущего нападения Москвы на Киев. Именно об Украине говорил в своем первом праздничном обращении к согражданам новый канцлер Германии Олаф Шольц. Германия с 1 января – председатель Большой семерки, и канцлер сразу декларирует цели этого статуса. Берлин намерен стать пионером в построении «справедливого мира». В понимании Европы и США, конечно. Такой месседж на Восток: легче не будет.

А вот сам президент Украины произнес новогоднюю речь, в которой, по мнению его же сограждан, было много странного. Это уже назвали 22-минутным стендапом или тостом. Обращение записано в антураже застолья. Владимир Зеленский вспомнил всех – от врачей, многодетных мам, водителей автобусов до спортсменов, которые прыгают выше, плавают быстрее, стреляют точнее. И даже довольно оригинально объяснил поражение сборной страны по футболу на «Евро» в Англии. Мол, проиграли, потому что не хотели портить отношения со стратегическим партнером. Речь была на украинском, и лишь одна фраза по-русски. Чтобы точно дошло до адресата.

Тема Крыма, Донецка и Луганска, безусловно, останется в трендах будущего года. Вот и Байден с Путиным в телефонном разговоре, наравне с поздравлениями, поздним вечером 30 декабря обсудили и ситуацию в Украине, и гарантии безопасности, которые требует Россия, и возможные санкции, и даже разрыв отношений. Повлиял ли на итог разговора тогда уже звучащий Jingle Bells? Стороны все-таки выразили обоюдную готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам.

Кажется, что немного со стороны за этими евроатлантическими перипетиями наблюдает Китай. Хотя и ему в ушедшем году доставалось: грядущей Олимпиаде в Пекине некоторыми объявлен дипломатический бойкот. Но Игры все-равно будут лучшими в истории – пообещал своим согражданам лидер КНР. Но для этого и для дальнейшего процветания страны в целом всем нужно много работать. Китай в 2021-м несколько сдал свои экономические позиции. В 2022-м эксперты предрекают Поднебесной осторожную экспансию на внешние рынки.

Вакцинационные программы, проблемы климата, экономический рост, инвестиции и технологический сектор – это еще темы, которые затрагивались в новогодних обращениях мировых лидеров. А значит, это становится будущей повесткой. 2022-й точно не будет легче – этого не обещали в новогоднюю ночь ни с одного экрана телевизора.

Но все-таки выражали надежду, что мы со всем справимся.

Чтобы ни говорили лидеры разных стран, их речи, как правило, заканчиваются одинаково. Они желают своим гражданам счастья и здоровья, как бы разделяя ответственность за будущее с каждым из нас. Ведь благополучие любого государства начинается с благополучия в каждом отдельно взятом доме.

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