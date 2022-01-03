|
В Японии создали первый в мире поезд-автобус
Источник материала: БелТА
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Кайо префектуры Токусима в Японии появился первый в мире гибрид поезда и автобуса, сообщает The Japan Times.
Внешне транспортное средство похоже на автобус, но у него есть специальные шасси для езды по рельсам.
Поезд-автобус вмещает 21 пассажира. Он может ездить по дорогам, а при необходимости - по железнодорожным путям. На шоссе необычный транспорт способен разгоняться до 110 км/ч, а по рельсам - до 60 км/ч.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешне транспортное средство похоже на автобус, но у него есть специальные шасси для езды по рельсам.
|
Архив (Разное)