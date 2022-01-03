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В Японии создали первый в мире поезд-автобус

03.01.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Кайо префектуры Токусима в Японии появился первый в мире гибрид поезда и автобуса, сообщает The Japan Times.

Внешне транспортное средство похоже на автобус, но у него есть специальные шасси для езды по рельсам.

Поезд-автобус вмещает 21 пассажира. Он может ездить по дорогам, а при необходимости - по железнодорожным путям. На шоссе необычный транспорт способен разгоняться до 110 км/ч, а по рельсам - до 60 км/ч.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Внешне транспортное средство похоже на автобус, но у него есть специальные шасси для езды по рельсам.
 
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