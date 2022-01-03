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Праздник закончился, а подарки продолжаются! Выгодные цены и гибкие условия оплаты в Minsk World!
Источник материала: Myfin
В первой АКЦИИ участвуют определённые апартаменты в следующих домах: «Сидней Люкс» и «Лиллехаммер» в квартале «Чемпионов», «Флоренция» в квартале «Южная Европа», «Танго» и «Твист» в квартале «Мировые танцы», «Калининград» в квартале «Евразия», «Гонконг» и «Нью-Дели» в квартале «Азия», «Ванкувер» и «Квебек» в квартале «Северная Америка». Их можно приобрести на специальных условиях только до конца года!
Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА: «Киото», «Мумбаи» и «Бангкок» в квартале «Азия», а также дом «Турин» в квартале «Чемпионов». При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!
Вместе с праздничными ценами мы предлагаем гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:
Не упустите этот шанс! Радовать себя и своих близких никогда не поздно!
Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719.
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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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