Источник материала: Myfin



​Праздник закончился, а подарки продолжаются! Выгодные цены и гибкие условия оплаты в Minsk World!

В первой АКЦИИ участвуют определённые апартаменты в следующих домах: «Сидней Люкс» и «Лиллехаммер» в квартале «Чемпионов», «Флоренция» в квартале «Южная Европа», «Танго» и «Твист» в квартале «Мировые танцы», «Калининград» в квартале «Евразия», «Гонконг» и «Нью-Дели» в квартале «Азия», «Ванкувер» и «Квебек» в квартале «Северная Америка». Их можно приобрести на специальных условиях только до конца года!



Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА: «Киото», «Мумбаи» и «Бангкок» в квартале «Азия», а также дом «Турин» в квартале «Чемпионов». При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Вместе с праздничными ценами мы предлагаем гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:

Рассрочка до 60 месяцев

Партнёрские кредитные программы

Собственные средства

Не упустите этот шанс! Радовать себя и своих близких никогда не поздно!

Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719.

Также мы ждём вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Для вашего удобства мы работаем каждый день и даже 7 января!

Обратите внимание: наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

Преимущества многофункционального комплекса Minsk World – это не просто слова! За каждым пунктом – огромная работа, главная цель которой – забота о жильцах!

Почему вам понравятся апартаменты в Minsk World?

В центре – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним



Деловой квартал МФЦ станет экономическим сердцем комплекса

2 станции метро в пешей доступности метро («Ковальская Слобода» уже работает, «Аэродромная» ещё строится)



Полностью готовый квартал «Эмиратс»

Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым удобно добраться в центр и в сторону МКАД



Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова

Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала

Детские сады и школы в каждом квартале (2 детских сада уже готовы!)



Одно из преимуществ комплекса – транспортная доступность

Парковки и паркинги (один уже работает на улице Германовская,7)

Запроектированы детская и взрослая поликлиники

Запроектирован шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха



У каждого дома свой индивидуальный стиль

Появится музей в здании бывшего Национального аэропорта

Спортивные и детские площадки в каждом квартале

Велосипедные дорожки по всему комплексу



Вам будет удобно здесь жить и работать

Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале

Дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой, пеленальным столиком и лапомойками



Лобби дома «Гонконг» в квартале «Азия»



Лобби дома «Нью-Дели» в квартале «Азия»

Комфортные лифты, в том числе и панорамные

Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах

На первых этажах многих новостроек – коммерческие помещения

Есть апартаменты с террасами и отдельными входами

Специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ – идеальное время, чтобы приобрести апартаменты для жизни и инвестиций в Minsk World!

Такой новогодний подарок будет радовать вас долгие годы! Торопитесь, чтобы успеть!

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361