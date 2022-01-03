ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник закончился, а подарки продолжаются! Выгодные цены и гибкие условия оплаты в Minsk World!

03.01.2022 06:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Праздник закончился, а подарки продолжаются! Выгодные цены и гибкие условия оплаты в Minsk World!
​Праздник закончился, а подарки продолжаются! Выгодные цены и гибкие условия оплаты в Minsk World!

В первой АКЦИИ участвуют определённые апартаменты в следующих домах: «Сидней Люкс» и «Лиллехаммер» в квартале «Чемпионов», «Флоренция» в квартале «Южная Европа», «Танго» и «Твист» в квартале «Мировые танцы», «Калининград» в квартале «Евразия», «Гонконг» и «Нью-Дели» в квартале «Азия», «Ванкувер» и «Квебек» в квартале «Северная Америка». Их можно приобрести на специальных условиях только до конца года!

Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА: «Киото», «Мумбаи» и «Бангкок» в квартале «Азия», а также дом «Турин» в квартале «Чемпионов». При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Вместе с праздничными ценами мы предлагаем гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:

  • Рассрочка до 60 месяцев
  • Партнёрские кредитные программы
  • Собственные средства

Не упустите этот шанс! Радовать себя и своих близких никогда не поздно!

Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719.

Также мы ждём вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Для вашего удобства мы работаем каждый день и даже 7 января!

Обратите внимание: наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

Преимущества многофункционального комплекса Minsk World – это не просто слова! За каждым пунктом – огромная работа, главная цель которой – забота о жильцах!

Почему вам понравятся апартаменты в Minsk World?

  • В центре – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Деловой квартал МФЦ станет экономическим сердцем комплекса
  • 2 станции метро в пешей доступности метро («Ковальская Слобода» уже работает, «Аэродромная» ещё строится)

Полностью готовый квартал «Эмиратс»
  • Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым удобно добраться в центр и в сторону МКАД

Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова
  • Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала
  • Детские сады и школы в каждом квартале (2 детских сада уже готовы!)

Одно из преимуществ комплекса – транспортная доступность
  • Парковки и паркинги (один уже работает на улице Германовская,7)
  • Запроектированы детская и взрослая поликлиники
  • Запроектирован шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха

У каждого дома свой индивидуальный стиль
  • Появится музей в здании бывшего Национального аэропорта
  • Спортивные и детские площадки в каждом квартале
  • Велосипедные дорожки по всему комплексу

Вам будет удобно здесь жить и работать
  • Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале
  • Дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой, пеленальным столиком и лапомойками

Лобби дома «Гонконг» в квартале «Азия»

Лобби дома «Нью-Дели» в квартале «Азия»
  • Комфортные лифты, в том числе и панорамные
  • Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах
  • На первых этажах многих новостроек – коммерческие помещения
  • Есть апартаменты с террасами и отдельными входами

Специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ – идеальное время, чтобы приобрести апартаменты для жизни и инвестиций в Minsk World!

Такой новогодний подарок будет радовать вас долгие годы! Торопитесь, чтобы успеть!

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

  • Facebook
  • Instagram
  • VK
  • Telegram

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год уже наступил, а значит вас ждут подарки в двойном размере! Приобретайте апартаменты в Minsk World! До Рождества в комплексе действуют ДВЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ!...
 
Новости дня
Новости разные
 
О чем говорили и что пожелали своим гражданам мировые лидеры в Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by