В Брестской области за прошедшие сутки в огне погибли 4 человека

Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшие сутки зарегистрировано 5 пожаров, при которых погибли 4 человека, повреждено 3 строения и 1 автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Пожары с гибелью людей произошли в Пружанском и Столинском районах. Сообщение о загорании в деревянном жилом доме в д. Новоселки Пружанского района поступило спасателям 2 января в 09.01. Огнем уничтожены кровля строения, перекрытие и имущество, повреждены стены. Погибли хозяин дома, его сожительница и находившийся в гостях мужчина. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар с гибелью человека произошел в агрогородке Дубой Столинского района. Сообщение спасателям о загорании в кирпичном жилом доме поступило 2 января в 23.53. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Загорание легкового автомобиля Citroen Evasion 1995 года выпуска произошло 3 января. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 02.02. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, приборная панель. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

В Кобринском районе также горел нежилой дом, в Кобрине - хозяйственная постройка.-0-