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Прогноз по валютам: какими будут ценники в обменниках после встречи 2022 года
Источник материала: Myfin
– Если говорить о
внешних факторах на валютном
рынке, можно отметить незначительное
снижение евро к доллару – с 1,1330 до
1,1310, или на 0,2%. При этом на фоне увеличения
санкционных рисков значительно к
иностранной валюте снизился российский
рубль. Доллар за неделю подорожал с
73,2 до 74,2 российского рубля, или на 1,4%.
Евро вырос с 83,0 до 84,0
На этом фоне к белорусскому рублю доллар и евро заметно подорожали, а российский рубль незначительно снизился. Доллар за неделю вырос на 1,3%, евро подорожал на 1,1%. А российский рубль подешевел на 0,1%.
За счет роста доллара и евро стоимость валютной корзины выросла на 0,56%.
Можно подвести итоги года. За целый год доллар к белорусскому рублю снизился на 1,19%, евро подешевел на 9,01%, а российский рубль снизился на 1,57%. При этом валютная корзина подешевела за год на 3%.
И с точки зрения стоимости
валютной корзины 2021 год – это
лучший год для
Если говорить о первой неделе нового года, то вероятнее всего основной тенденцией будет продолжение снижения российского рубля к мировым валютам.
При этом сценарии у
нас
а
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