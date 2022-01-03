Прогноз по валютам: какими будут ценники в обменниках после встречи 2022 года

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

– Если говорить о внешних факторах на валютном рынке, можно отметить незначительное снижение евро к доллару – с 1,1330 до 1,1310, или на 0,2%. При этом на фоне увеличения санкционных рисков значительно к иностранной валюте снизился российский рубль. Доллар за неделю подорожал с 73,2 до 74,2 российского рубля, или на 1,4%. Евро вырос с 83,0 до 84,0 российских рубля , или на 1,2%.

На этом фоне к белорусскому рублю доллар и евро заметно подорожали, а российский рубль незначительно снизился. Доллар за неделю вырос на 1,3%, евро подорожал на 1,1%. А российский рубль подешевел на 0,1%.

За счет роста доллара и евро стоимость валютной корзины выросла на 0,56%.

Можно подвести итоги года. За целый год доллар к белорусскому рублю снизился на 1,19%, евро подешевел на 9,01%, а российский рубль снизился на 1,57%. При этом валютная корзина подешевела за год на 3%.

И с точки зрения стоимости валютной корзины 2021 год – это лучший год для белорусского рубля за всю его историю.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

Если говорить о первой неделе нового года, то вероятнее всего основной тенденцией будет продолжение снижения российского рубля к мировым валютам.

При этом сценарии у нас доллар может подорожать до 2,58 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,91 белорусского рубля,

а российский рубль останется вблизи 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.