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В Гродненской области при пожаре погибла женщина
Источник материала: БелТА
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре жилого дома в Ивье по ул.Заречной поступило спасателям 2 января в 19.07. Огнем уничтожены кровля, имущество в комнате и коридоре. Погибла сожительница хозяина. Причина пожара устанавливается.
Еще один несчастный случай произошел в Волковыске в квартире по ул. Ф.Скорины: травмирован человек в результате загорания на нем одежды. Сообщение о госпитализации мужчины с ожогами лица, шеи, правой половины туловища (20% тела) поступило спасателям 2 января в 18.37. Причина устанавливается.
Пожары в жилых домах без пострадавших произошли в Гродно на ул. Чехова и в городском поселке Юратишки Ивьевского района. В агрогородке Мали Островецкого района горела хозяйственная постройка. Всего за прошедшие сутки на территории области произошло 5 пожаров.-0-
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Всего за прошедшие сутки на территории области произошло 5 пожаров.
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