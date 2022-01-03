Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома в Ивье по ул.Заречной поступило спасателям 2 января в 19.07. Огнем уничтожены кровля, имущество в комнате и коридоре. Погибла сожительница хозяина. Причина пожара устанавливается.

Еще один несчастный случай произошел в Волковыске в квартире по ул. Ф.Скорины: травмирован человек в результате загорания на нем одежды. Сообщение о госпитализации мужчины с ожогами лица, шеи, правой половины туловища (20% тела) поступило спасателям 2 января в 18.37. Причина устанавливается.

Пожары в жилых домах без пострадавших произошли в Гродно на ул. Чехова и в городском поселке Юратишки Ивьевского района. В агрогородке Мали Островецкого района горела хозяйственная постройка. Всего за прошедшие сутки на территории области произошло 5 пожаров.-0-