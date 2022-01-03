Продолжается общественное обсуждение изменений в Конституцию: важно мнение каждого

Источник материала: ОНТ

В начале года белорусов ждет важное событие: в феврале все вместе примем ключевое решение, каким быть Основному закону страны. А сейчас проходит общественное обсуждение обновленной Конституции.

Нашим гражданам предложили внимательно прочитать проект документа. Это итог огромного труда – воедино ключевые моменты собирали специалисты, а до этого свои предложения вносили белорусы. Сейчас каждый концентрирует внимание на том, что ему важно – социальная защита граждан, которая остается неизменной, положения о сохранении исторической правды, семейные ценности. Но больше всего внимания – к Всебелорусскому народному собранию. Ему предлагается придать конституционный статус. Само собрание – не новшество в нашей стране. Раз в пять лет именно на этой площадке принимались судьбоносные решения и формировались стратегии социально-экономического развития.

Быть или не быть такому «коллективному президенту» в нашей стране – последнее слово за белорусами. В феврале граждане сделают свой выбор на референдуме. Быть активными призывают власти и на этапе обсуждения. Мнения и предложения собирает Национальный центр правовой информации. Связь может быть разной – электронное послание, заполненная форма на сайте или бумажное письмо. С проектом изменений в Конституцию можно также ознакомиться на интернет-портале Президента.

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