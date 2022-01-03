Повышен риск ДТП и травм на улице: об опасности из-за погоды предупредили в МЧС. Будьте осторожны!

Источник материала: ОНТ

О неблагоприятных и опасных явлениях из-за метеорологических явлений информируют на сайте МЧС и Белгидромета .

По прогнозу, сегодня в Беларуси будет мокрый снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица, слабый туман, температура воздуха +1...+7°С, по северо-востоку 0...-3°С. Движение на дорогах затруднено. Повышается риск повреждения деревьев, кровель зданий и сооружений из-за давления снега, ДТП, повреждения или обрыва линий электропередач и связи, травматизма и обморожения людей.

Будьте внимательны и осторожны!

Подробнее о том, в каких регионах Беларуси ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, смотрите на сайте МЧС.

Фото: depositphotos.com

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