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Повышен риск ДТП и травм на улице: об опасности из-за погоды предупредили в МЧС. Будьте осторожны!
Источник материала: ОНТ
О неблагоприятных и опасных явлениях из-за метеорологических явлений информируют на сайте
По прогнозу, сегодня в Беларуси будет мокрый снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица, слабый туман, температура воздуха +1...+7°С, по северо-востоку 0...-3°С. Движение на дорогах затруднено. Повышается риск повреждения деревьев, кровель зданий и сооружений из-за давления снега, ДТП, повреждения или обрыва линий электропередач и связи, травматизма и обморожения людей.
Будьте внимательны и осторожны!
Подробнее о том, в каких регионах Беларуси ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, смотрите на
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О неблагоприятных и опасных явлениях из-за метеорологических явлений информируют на сайте МЧС и Белгидромета. По прогнозу, сегодня в Беларуси будет мокрый снег,...
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