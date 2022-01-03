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В Беларуси за 1 января шесть человек погибли на пожарах

03.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси за 1 января шесть человек погибли на пожарах

Первые сутки нового года стали рекордными по количеству ЧП: шесть человек погибли на пожарах в разных районах страны. 

Все жертвы – старше 50. Еще пятерых человек удалось спасти. Некоторых из огня вытащили прохожие или проезжавшие мимо. В Витебске пенсионера из горящего дома на руках вынес сержант конвойной роты. Возвращаясь домой, милиционер увидел девушку на обочине, она пыталась остановить машины криками о помощи. Горел частный дом. Как выяснилось позже, спасатели уже ехали по адресу, но младший сержант ждать никого не стал. Он выломал калитку, забежал в помещение и помог выбраться 65-летнему хозяину. Сейчас пенсионер – в больнице, причины пожара устанавливаются. 

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Теги: Витебск
 
 
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Первые сутки нового года стали рекордными по количеству ЧП: шесть человек погибли на пожарах в разных районах страны.  Все жертвы – старше 50. Еще пятерых человек...
 
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