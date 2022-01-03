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3 секрета стиля помогут выглядеть зимой стройной!
Источник материала: ОНТ
Когда наступают холода, есть риск выглядеть в теплой одежде объемно и бесформенно. Сегодня расскажем три секрета стиля, которые помогут вам скорректировать зимние образы таким образом, чтобы выглядеть стильной и стройной без ущерба комфорту и теплу.
Свободные кюлоты в сочетании с облегающими щиколотку ботильонами – прекрасный компромисс между стильностью и комфортом. Под такие брюки можно надеть колготки практически любой плотности.
Теплые объемные свитеры из плотной пряжи должны заканчиваться не ниже бедренной косточки. Тогда они не добавят фигуре массивности и громоздкости. Носи такой трикотаж с брюками, хорошо держащими силуэт и форму.
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Когда наступают холода, есть риск выглядеть в теплой одежде объемно и бесформенно. Сегодня расскажем три секрета стиля, которые помогут вам скорректировать зимние...
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