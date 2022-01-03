Рождество, Святки, Крещение – праздники января! Как их принято отмечать?

Источник материала: ОНТ

2022-й вступил в свои права! Все успели загадать желания под бой курантов? И хоть Новый год мы уже и отпраздновали, впереди множество торжеств - январь богат на события. О том, как принято их отмечать?

Православные белорусы 7 января будут отмечать Рождество Христово. Подготовка к празднованию начнется 6 января – в Сочельник. По традиции, ужин в этот день должен быть щедрым и состоять из 12 блюд в честь 12 апостолов. А поскольку Рождество - один из главных семейных праздников, у православных принято поздравлять друг друга и дарить подарки. И, конечно, повсюду зажигать свечи и ставить украшенные елки – символ евангельского дерева.

Самое загадочное из чудес начинается после Рождества и продолжается целых 12 дней, вплоть до Крещения. В Святки принято ходить в гости, дарить подарки, желать радости, здоровья и благополучия. А еще эти праздничные дни невозможно представить без Колядок, многие любят их еще с детства. Этот древний обычай передается из поколения в поколение и в основном живет в деревнях.

В ночь с 13-го на 14-е января празднуется Старый Новый год. Традиция его отмечать идет от расхождения Юлианского и Григорианского календарей, сейчас оно составляет 13 дней. А потому многие православные верующие от души могут отпраздновать и Новый год по старому стилю.

Крещение – один из главных христианских праздников. Отмечается 19 января. В этот день принято освящать воду, как в церкви и святых источниках, так и в водоемах. Где вырубается крестообразная прорубь – иордань, которую и освящают. После туда окунаются православные верующие. Впрочем, святой и целебной в Крещение считается вся вода.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram