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В Минске простятся с народным художником Беларуси Василием Шаранговичем

03.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске простятся с народным художником Беларуси Василием Шаранговичем

Его называли создателем школы белорусской графики. Сегодня в Минске – прощание с народным художником Василием Шаранговичем. 

Он ушел в последний день 2021-го на 83-м году. Многое его связывало с театрально-художественным институтом, который окончил в 1966-м году. Прошел путь от преподавателя до ректора. Во многом именно благодаря ему институт получил статус Академии. Его творческое наследие богатое. Рисунки, акварели, иллюстрации активно выставлялись за рубежом, но всегда возвращались на родину. Эта была принципиальная позиция мастера. 

Прощание с Василием Шаранговичем пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Похоронят народного художника на Восточном кладбище. 

Соболезнования родным и близким мастера направил и Александр Лукашенко. 

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Теги: Минск
 
 
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Его называли создателем школы белорусской графики. Сегодня в Минске – прощание с народным художником Василием Шаранговичем.  Он ушел в последний день 2021-го на 83-м...
 
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